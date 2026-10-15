«Объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра: от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов. Для Михайловского театра это означает новый этап — с опорой на его историю и с вниманием к современным задачам», — отмечают в Комитете по культуре Петербурга.
Ильдар Абдразаков — оперный певец, обладатель звания «Лучший бас мира», лауреат «Золотой маски». С декабря 2024 года возглавляет Севастопольский театр оперы и балета. В декабре 2025-го Абдразакову присвоили звание народного артиста РФ.
Первой премьерой Михайловского театра при Абдразакове стал балет «Раймонда» в постановке Начо Дуато — это первое обращение испанского хореографа к балету Глазунова. Маст-си — декорации иракского мастера Джаффара Чалаби. Следующие показы 23 и 24 октября, а также 18 и 19 ноября.
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