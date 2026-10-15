«Объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра: от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов. Для Михайловского театра это означает новый этап — с опорой на его историю и с вниманием к современным задачам», — отмечают в Комитете по культуре Петербурга.