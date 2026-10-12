Дмитрий Крестьянкин ставит пьесу Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69» о событиях Гражданской войны

16 и 17 октября на театральной площадке «Пароход» впервые покажут новую постановку Дмитрия Крестьянкина «Бронепоезд 14-69». В основе спектакля — одноименная пьеса советского писателя Всеволода Иванова о противостоянии красных партизан, белогвардейцев и интервентов на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны.

По сюжету красные партизаны захватывают белый бронепоезд № 14-69. У каждого из персонажей — свои мотивы: рабочие борются за советскую власть, крестьянская армия — за землю, которую, как они считают, у них отнимают японские интервенты, а капитан бронепоезда Незеласов — за «Единую и Неделимую Россию».

Участник революционного движения, в 1917 году Иванов вступил сразу в две конкурировавшие партии: меньшевиков и эсеров. В 1918 году он присоединился к Красной гвардии и сражался до отхода советских войск из Омска, где его забыли снять с поста охраны пороховых складов при отступлении. Он бежал в станицу Талицкую, затем — обратно в захваченный белыми Омск, где при помощи друга устроился в типографию колчаковской газеты «Вперед» и писал антисоветские статьи и рассказы. В 1921 году Всеволод отправился в Петроград с поручением от газеты «Советская Сибирь».

Изначально Иванов опубликовал «Бронепоезд 14-69» в виде повести в пятом номере первого советского «толстого» журнала «Красная новь». Одноименную пьесу в 4-х действиях литератор написал в 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции. Премьеры спектаклей по тексту Иванова состоялись сразу в двух театрах с разницей в день: 7 ноября 1927 года — в Ленинградском театре драмы, 8 ноября — во МХАТе.

«Бронепоезд 14-69» — третья постановка Крестьянкина в театре «ДРАМ.ПЛОЩАДКА». В прошлом году он выпустил спектакли «Брат Андрей» по мотивам чеховских «Трех сестер» и «Типа Я» по одноименной повести Ислама Ханипаева.

В истории о Гражданской войне заняты артисты «ДРАМ.ПЛОЩАДКИ» Глеб Иванов, Максим Дмитриев, Иван Коптев, Давид Кантария, Макар Гаасс, Данила Костер, Ролан Быков, Константин Зверлефус, Глеб Гридневский, Павел Генович, Артем Батаков, Дарья Ельцова, Софья Таран, Анастасия Ковтунова, Ксения Нахалова, Дарья Денисова и Александра Старкова.

Премьера состоится 16 октября в 19:00 и 17 октября в 18:00 на проспекте Стачек, 72. Следующие показы планируют 28 октября, а также 5, 15 и 25 ноября. Билеты в продаже на сайте «ДРАМ.ПЛОЩАДКИ».

18+