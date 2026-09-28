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«Невидимый театр» Семена Серзина отметит пятилетие квартирником и дискотекой

Праздник состоится 1 октября в «Исткабеле».

Квартирник «Стыдно быть несчастливым»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Невидимого театра»

Квартирник «Стыдно быть несчастливым»

1 октября исполнится пять лет с открытия сцены «Невидимого театра» в пространстве «Исткабель». К именинам площадки труппа проведет квартирник «Стыдно быть несчастливым» по дневникам драматурга, автора сценария к фильму «Осенний марафон» Александра Володина. После квартирника — «Невидимая дискотека» с диджеем KUGA-SHMUGA за пультом.

Актер и режиссер Семен Серзин (автор абсурдистской трагикомедии «Человек из Подольска» и полочного байопика «Рыжий»!) основал объединение «Невидимый театр» в 2017 году. Труппа играла спектакли на площадках Петербурга, Москвы, Нарвы, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов. Собственная сцена проекта открылась на Кожевенной линии в октябре 2021 года.

Сейчас в репертуаре «Невидимого театра» — постановки Романа Габриа, Владимира Карпова, Алессандры Джунтини, Анны Щетининой, а также основателя проекта Семена Серзина. В начале 2027 года на экраны выйдет его фильм «Мороз» — Серзин экранизировал пьесу Константина Стешика, по которой ранее ставил в «Невидимом» спектакль.

День рождения театра празднуют 1 октября с 20:00 на Кожевенной, 34. Билеты в продаже на сайте проекта.

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