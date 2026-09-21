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Константин Райкин сыграет моноспектакль «Живой Пушкин» на сцене Петербургской филармонии

Стихотворения Александра Пушкина и советского фронтовика Давида Самойлова прозвучат с комментариями артиста 3 октября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича

3 октября в большом зале Петербургской филармонии пройдет поэтический вечер актера, режиссера и худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина. Артист покажет моноспектакль «Живой Пушкин», в котором переосмысляет наследие поэта.

В основе спектакля — стихотворения Александра Пушкина и советского поэта-фронтовика Давида Самойлова. Райкин зачитывает тексты и дополняет их своими комментариями. Актер воспринимает декламацию как драматическую роль, а сам спектакль становится эмоциональным диалогом с авторами стихов.

Потомственный артист, Константин Райкин в 1971 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В 1969-м он дебютировал в кино с небольшой эпизодической ролью в подростковой комедии «Завтра, третьего апреля…», а с 1971-го играл в спектаклях театра «Современник». В 2008-м Райкин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в спектакле «Король Лир». Его режиссерские работы показывали в Московском театре Олега Табакова, петербургском Театре эстрады имени Аркадия Райкина, а также «Сатириконе».

В 2013 году вышла книга «Страсти по театру» с воспоминаниями и мыслями Райкина, составленная журналисткой Светланой Овчинниковой. В 2025 году издали первую автобиографию артиста «Школа удивления. Дневник ученика».

Константин Райкин и «Живой Пушкин» предстанут перед публикой 3 октября в 20:00 на Михайловской, 2. Билеты в продаже на сайте филармонии.

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