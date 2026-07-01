Константин Райкин представит в «Подписных изданиях» книгу «Школа удивления. Дневник ученика»

Потомственный артист, в 1971 году Константин окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В 1969-м он дебютировал в кино с небольшой эпизодической ролью в подростковой комедии «Завтра, третьего апреля…», а с 1971-го играл в спектаклях театра «Современник». В 2008-м Райкин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в спектакле «Король Лир». Его режиссерские работы показывали в Московском театре Олега Табакова, петербургском Театре эстрады имени Аркадия Райкина, а также «Сатириконе».

В 2013 году вышла книга «Страсти по театру» с воспоминаниями и мыслями Константина Райкина, составленная журналисткой Светланой Овчинниковой. «Школа удивления. Дневник ученика» становится для артиста более личным и авторским высказыванием. В новое издание вошли архивные фотографии, которые не публиковали ранее, и шуточные эпиграммы, написанные Райкиным в разные годы для театральных капустников.

Встреча начнется 11 июля в 12:00 на Литейном, 57. Вход бесплатный, нужна регистрация.

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