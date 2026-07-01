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Театр

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Константин Райкин представит в «Подписных изданиях» книгу «Школа удивления. Дневник ученика»

Встреча состоится 11 июля.

Спектакль «Р» в театре «Сатирикон»
Изображение предоставлено Собака.ru театром «Сатирикон»

Спектакль «Р» в театре «Сатирикон»

11 июля в магазине «Подписные издания» пройдет презентация книги «Школа удивления. Дневник ученика» — первой автобиографии Константина Райкина. Артист представит издание сам: расскажет историю создания, ответит на вопросы и подпишет экземпляр всем желающим. Модератором встречи станет книжный обозреватель, главный редактор медиа «Билли» Максим Мамлыга.

Актер, режиссер и вдохновитель театра «Сатирикон», Райкин написал свою книгу как дневник человека, который всю жизнь остается учеником в искусстве, в профессии и в жизни. В издание вошли семейные истории, размышления о профессии и творчестве, воспоминания о родителях — Аркадии Райкине и Руфь Райкиной-Иоффе, — а также великих современниках: Марселе Марсо, Корнее Чуковском, Иннокентии Смоктуновском, Олеге Табакове и Петре Фоменко.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Подписных изданий» / Бомбора, 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Подписных изданий» / Бомбора, 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Подписных изданий» / Бомбора, 2025

Потомственный артист, в 1971 году Константин окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В 1969-м он дебютировал в кино с небольшой эпизодической ролью в подростковой комедии «Завтра, третьего апреля…», а с 1971-го играл в спектаклях театра «Современник». В 2008-м Райкин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в спектакле «Король Лир». Его режиссерские работы показывали в Московском театре Олега Табакова, петербургском Театре эстрады имени Аркадия Райкина, а также «Сатириконе».

В 2013 году вышла книга «Страсти по театру» с воспоминаниями и мыслями Константина Райкина, составленная журналисткой Светланой Овчинниковой. «Школа удивления. Дневник ученика» становится для артиста более личным и авторским высказыванием. В новое издание вошли архивные фотографии, которые не публиковали ранее, и шуточные эпиграммы, написанные Райкиным в разные годы для театральных капустников.

Встреча начнется 11 июля в 12:00 на Литейном, 57. Вход бесплатный, нужна регистрация.

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