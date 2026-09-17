Спектакль по ранней повести Пелевина «Желтая стрела» покажут на площадке «Узел»

17 сентября на площадке «Узел» покажут «Желтую стрелу» — новый спектакль психологического театра «Между» по ранней повести Виктора Пелевина. Действие постановки-аллегории развернется в поезде, который несется к обрыву.

Пелевин написал «Желтую стрелу» в 1993 году. Главный герой истории Андрей пытается понять мир: он путешествует по вагонам, общается с людьми, разочаровывается в их меркантильных нравах и в результате все-таки покидает поезд.

Режиссером сценической адаптации стала выпускница РГИСИ София Капилевич. Среди других ее спектаклей — документальный «Кролик P.S.» в «Цехе» об изнанке театральной сцены. Эскиз «Желтой стрелы» София представила в 2023-м, а первый показ финальной версии состоялся в августе этого года.