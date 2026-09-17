Спектакль по ранней повести Пелевина «Желтая стрела» покажут на площадке «Узел»

Аллегорическую историю о поезде, несущемся к обрыву, представят 17 сентября.
17 сентября на площадке «Узел» покажут «Желтую стрелу» — новый спектакль психологического театра «Между» по ранней повести Виктора Пелевина. Действие постановки-аллегории развернется в поезде, который несется к обрыву.
Пелевин написал «Желтую стрелу» в 1993 году. Главный герой истории Андрей пытается понять мир: он путешествует по вагонам, общается с людьми, разочаровывается в их меркантильных нравах и в результате все-таки покидает поезд.
Режиссером сценической адаптации стала выпускница РГИСИ София Капилевич. Среди других ее спектаклей — документальный «Кролик P.S.» в «Цехе» об изнанке театральной сцены. Эскиз «Желтой стрелы» София представила в 2023-м, а первый показ финальной версии состоялся в августе этого года.
В спектакле заняты артисты Алексей Вдовин, Михаил Абрамов, Владимир Лесных, Влад Мезенин и Анастасия Чеха. За сценографию пелевинской истории отвечает художник Ксения Бодрова.
Показ начинается 17 сентября в 20:00 на Некрасова, 3-5. Билеты в продаже на сайте площадки.
18+
Комментарии (0)