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Театр

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Пространство «Внутри» везет «Шинель» Антона Федорова на гастроли в Петербург

Показы пройдут 18 и 19 октября на Малой сцене БДТ.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства «Внутри»

18 и 19 октября на гастроли в Петербург везут постановку московского пространства «Внутри». На Малой сцене БДТ покажут гоголевскую «Шинель» в интерпретации режиссера Антона Федорова.

Федоров — режиссер театра и кино. Прежде он ставил «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре», «Мадам Бовари» в МДМ и «Утиную охоту» Александра Вампилова в БДТ. «Шинель» стала совместным проектом пространства «Внутри» и театра «Место», основанного самим постановщиком.

«Берясь за задачу перевода "Шинели" на "сценический", режиссер не говорит каким-то определенным театральным языком — идет многими путями сразу. <...> Зритель, коль скоро добровольно уселся на стул, вынужден соучаствовать — на протяжении почти двух часов словно на себе вытягивать весь трудоемкий путь от бесформенно-непривлекательного к оформленно-высокому. Счастье, что режиссер его не обманывает, чтит правила классического театра и приводит к катарсису», — писал о спектакле критик Михаил Пащенко.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства «Внутри»

В федоровской инсценировке каноничной истории о «маленьком человеке» чиновника Акакия играет Сергей Шайдаков. Также в «Шинели» заняты актеры Наталья Рычкова, Алексей Чернышев и Семен Штейнберг.

Художником спектакля стал сам Антон Федоров. Над анимацией к «петербургской повести» работала Надя Гольдман. Также над оформлением работала художник-кукольник Лена Лисаускас.

Показы начинаются 18 октября в 19:00, 19 октября в 15:00 и 19:00 на набережной Фонтанки, 65. Информация о билетах доступна на сайте театральной компании Stereodrama.

18+

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