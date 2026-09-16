Пространство «Внутри» везет «Шинель» Антона Федорова на гастроли в Петербург

18 и 19 октября на гастроли в Петербург везут постановку московского пространства «Внутри». На Малой сцене БДТ покажут гоголевскую «Шинель» в интерпретации режиссера Антона Федорова.

Федоров — режиссер театра и кино. Прежде он ставил «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре», «Мадам Бовари» в МДМ и «Утиную охоту» Александра Вампилова в БДТ. «Шинель» стала совместным проектом пространства «Внутри» и театра «Место», основанного самим постановщиком.

«Берясь за задачу перевода "Шинели" на "сценический", режиссер не говорит каким-то определенным театральным языком — идет многими путями сразу. <...> Зритель, коль скоро добровольно уселся на стул, вынужден соучаствовать — на протяжении почти двух часов словно на себе вытягивать весь трудоемкий путь от бесформенно-непривлекательного к оформленно-высокому. Счастье, что режиссер его не обманывает, чтит правила классического театра и приводит к катарсису», — писал о спектакле критик Михаил Пащенко.