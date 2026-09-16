«Хиросима, моя любовь» Волкострелова, «Преступление и наказание» Додина: МДТ поделился планами на сезон

Малый драматический театр — Театр Европы открыл 82-й сезон. Худрук МДТ Лев Додин поделился планами на ближайшие месяцы: зрителей ждут режиссерские дебюты артистов театра, спектакль Дмитрия Волкострелова «Хиросима, моя любовь» по сценарию одноименного фильма Алена Рене, а также новая работа самого Додина на материале Достоевского — «Преступление и наказание».

В разные годы Лев Додин поставил «Бесов», «Братьев Карамазовых» и «Кроткую». К репетициям сценической адаптации истории о Родионе Раскольникове он приступит в октябре. Дату премьеры объявят позже.

«Хиросима, моя любовь» по сценарию Маргерит Дюрас станет первой постановкой Дмитрия Волкострелова на Основной сцене МДТ. Выпускник курса Додина в СПбГАТИ, ранее он ставил «Горький аэропорт» по пьесе Павла Пряжко и «Счастливые дни» по Беккету лишь на Камерной сцене театра.

В октябре пройдут премьерные показы спектакля «Что случилось в зоопарке» по пьесе Эдварда Олби. Режиссерский дебют Семена Козлова, одного из участников Молодой студии Льва Додина, покажут на Камерной сцене. Также Козлов планирует ставить пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».

Еще одна премьера на Камерной сцене — «Исключение и правило» по пьесе Бертольта Брехта. Над адаптацией работает ученик Андрея Могучего, штатный режиссер БДТ имени Товстоногова Арсений Бехтерев.

Свою четвертую режиссерскую работу в МДТ представит Артур Козин («Стражи Тадж-Махала», «Случай в Виши», «Двадцать четыре часа из жизни женщины»). Он ставит «Ночь, которую провел в тюрьме Торо» по пьесе Джерома Лоуренса и Роберта Ли.

Дебютные режиссерские работы в новом сезоне представят ученики Додина Ярослав Васильев и Данила Кулик. Васильев будет работать над «Антигоной» Жана Ануя, а материал для постановки Кулика еще не определен.

Во второй половине сезона Малый драматический театр планирует вернутся в Мелихово с одним из чеховских спектаклей. Труппу ждут гастроли в Китае, Баку и Москве.

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