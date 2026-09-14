Паулина Андреева, Таисия Вилкова, Гоша Токаев, Светлана Иванова и Игорь Царегородцев едут на гастроли театра «Озеро» в Петербург

В программе — премьера спектакля «Мертвые души» с музыкой Павла Додонова!
14 и 15 октября в Театре на Васильевском состоится петербургская премьера спектакля «Мертвые души» в исполнении московского театра «Озеро». На сцену выйдут актеры Паулина Андреева, Светлана Иванова, Таисия Вилкова, Игорь Царегородцев и Гоша Токаев.
«Мертвые души» в постановке Владимира Комарова и Андрея Маника — современная и местами безумная версия гоголевской поэмы. В город N приезжают отставной чиновник Павел Иванович Чичиков и его племянник Руслан. Чичиков начинает скупать умерших крестьян, но знакомый сюжет быстро выходит из привычных рамок.
От Гоголя остаются узнаваемые герои, контуры сюжета и затея с мертвыми душами, а остальные детали «Озеро» собирает заново. Всех гоголевских помещиков в спектакле играют женщины. За музыкальное оформление «Мертвых душ» отвечает гитарист и композитор Павел Додонов (многолетний соавтор Дельфина, участвовал в записях рэп-группы «Макулатура»).
Театральное объединение «Озеро» создали выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Гоша Токаев и Владимир Комаров. В своих постановках труппа переосмысляет классические произведения. До июля этого года «домашней» площадкой «Озера» было московское пространство «Внутри», но в ближайшее время театр переедет на новое место.
Гастрольные показы «Мертвых душ» стартуют 14 и 15 октября в 17:30 и 20:30 на Среднем проспекте В.О., 48. Билеты в продаже.
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