Спектакль по «Песням Мальдорора» Лотреамона покажут на площадке «Узел»

16 сентября на сцене театральной площадки «Узел» впервые покажут трагическую комедию «Песни Мальдорора» в постановке Романа Муромцева. Спектакль по мотивам поэмы в прозе графа де Лотреамона станет историей о потере жизненных ориентиров, семейных ценностей и военных координат.

«Жил-был мальчик по прозвищу Мальдорор. И все-то ему было не так. И все-то ему было нипочем. <...>

Изидор Дюкасс, он же граф де Лотреамон, он же жнец и жрец букв, вздохов, предложений и слов "Песен Мальдорора", был сводным отцом нашего мальчиша-крепыша. Все злые занозы, насмешки, неврозы и психозы вобрал Мальдорор в свои подмышки и лёгочные артерии. Вернее ничего он не вбирал, а это боженька его таким выдумал, ибо ему (боженьке) там, в Небесной Канцелярии, скучно и разлаписто. И стал Мальдорор то ли героем, то ли воином, то ли изысканным гермафродитом», — пишут создатели в синопсисе.

Лотреамон родился в 1846 году в Уругвае и в детском возрасте потерял мать. В 13 лет отец отправил его учиться в школу во Франции. В конце 1867 года он начал обучение в парижском Политехническом училище, но вскоре бросил его и посвятил себя творчеству.

Поэт вдохновлялся текстами Эдгара Аллана По, Шелли, Байрона и Бодлера. В конце 1868 года Лотреамон анонимно и за свой счет опубликовал первую из «Песен Мальдорора». Главным героем поэмы стало демоническое существо, ненавидящее Демиурга и человечество. Все шесть песен должны были опубликовать в конце 1869-го в Брюсселе, но, когда книга была уже напечатана, издатель отказался распространить ее по магазинам, опасаясь преследования за богохульство и непристойное поведение.

В ожидании публикации Лотреамон работал над новым текстом — на этот раз о добре, а не зле. В апреле и июне 1870-го он уже под своим именем издал брошюры «Стихотворения I» и «Стихотворения II», которые должны были войти в сборник «Песнопения добра». Однако 24 ноября 1870 года ранним утром поэт умер в возрасте 24 лет.

Театральную площадку «Узел», которая покажет инсценировку «Песен Мальдорора», открыли в кластере «АТС» в марте 2025-го. Репертуар сфокусирован на современной зарубежной драматургии. «Я считаю, что нужно переплетать “свое” и “чужое”. Этот культурный пласт не должен исчезнуть», — отмечала программный директор «Узла» Юлия Клейман.

Спектакль по Лотреамону — совместный проект «Узла» и независимого коллектива «худ мастерская иногда театр “Воркута”». Поддержку оказывает Французский институт в Петербурге.

Роман Муромцев выступает лидером «Воркуты». Среди его предыдущих работ — «История коммунизма в рассказах для душевнобольных» по одноименной пьесе Матея Вишнека, также представленная на сцене «Узла».

В «Песнях Мальдорора» заняты артисты артисты Дмитрий Честнов, Александр Худяков, Ангелина Засенцева, Наталья Березина и Илья Якубовский. Художником спектакля выступил Гжегож Поняцкий, художником по свету — Борис Кузнецов.

Премьерный показ стартует 16 сентября в 20:00 на Некрасова, 3–5. Билеты на премьеру уже распроданы — еще можно попасть на следующие показы 2 и 9 ноября.

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