Ученики Бутусова везут в Петербург новые спектакли «Сирано де Бержерак» и «Смерть Тарелкина»

Осенью театральный проект «Сторож», связанный с мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе, представит в Петербурге два новых спектакля. 1 сентября покажут «Сирано де Бержерак» в постановке Ильи Зайцева по пьесе Эдмона Ростана. 22 и 23 сентября состоится премьера спектакля «Смерть Тарелкина» — режиссерской работы Александра Церени по комедии Александра Сухово-Кобылина.

Театральная компания «Комната Света» и объединение «Сторож» регулярно проводят петербургские гастроли учеников режиссера Юрия Бутусова. С 10 по 15 августа они организовали первый «БуФест» — фестиваль памяти мастера со спектаклями, встречами и кинопоказами.

Юрий Бутусов шесть раз выигрывал «Золотую маску». Среди его учеников — актеры Дмитрий Лысенков, Лаура Пицхелаури и Никита Волков, а спектакль режиссера «В ожидании Годо» стал выпускным для Константина Хабенского, Михаила Трухина и Михаила Пореченкова. С 2011 года Бутусов был главным режиссером Театра имени Ленсовета. В 2018-м у администрации театра под руководством Валерия Градковского возник конфликт с постановщиком: Юрия уволили с должности худрука спустя три месяца после назначения. С 2018 по 2022 год он занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, но в ноябре 2022-го уволился в связи с отъездом во Францию.

Режиссер погиб 9 августа 2025 года. На отдыхе в Болгарии волна утащила его в море во время купания.

Илья Зайцев и Александр Цереня, спектакли которых покажут в сентябре, окончили режиссерскую мастерскую Бутусова в ГИТИСе. Текст Ростана в новой постановке «Сирано де Бержерак» превращается в разговор о современном человеке. Трагифарс 1869 года, «Смерть Тарелкина» из драматургической трилогии Сухово-Кобылина 30 лет ждала разрешения цензуры к постановке и до сих пор звучит остро: по сюжету чиновник инсценирует собственную смерть, чтобы уйти от кредиторов и присвоить чужую личность.

В спектакле «Сирано де Бержерак» заняты актеры Сергей Егоров, Дарья Дракунова, Лика Симакова, Иван Срывков, Михаил Марков и Эльвин Алиев. Премьера состоится 1 сентября в 20:00 на площадке «Пароход» (проспект Стачек, 72).

В «Смерти Тарелкина» появятся Дмитрий Егоров, Алексей Чумаченко, Анастасия Тихомирова, Анастасия Ветрова, Степан Скворцов, Дарья Кобзарь, Максим Жмайлов, Виктория Камененко и Глеб Шнайдер. Показы стартуют 22 и 23 сентября в 20:00 на площадке «Скороход» (Московский пр-т, 107, к. 5).

Билеты в продаже на сайте «Комнаты Света».

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