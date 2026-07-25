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Театр

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В Петербурге простились с основателем театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым

Траурная церемония прошла в субботу, 25 июля, с 10:00 до 14:00.

Фото: кадр из фильма "Кончится лето", режиссеры Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Кинокомпания "Вольга", 2024 год

В драматическом театре «Особняк» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра «Особняк» и известным актером Дмитрий Поднозов. 

С утра гроб с телом артиста был установлен на сцене небольшого зрительного зала — каждый мог подойти, сказать последние слова и возложить цветы. Проститься с Поднозовым пришли его родные, близкие, коллеги и десятки поклонников. В последний путь актера проводили аплодисментами, рассказали в ТАСС.

Напомним, что актер ушел из жизни 20 июля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

На сцене Дмитрия Поднозова можно было увидеть в спектаклях «Фандо и Лис», «Кроткая», «Король умирает» и «Так говорил Заратустра», среди киноработ Поднозова роли в фильмах «Цынга» и «Кончится лето», а также сериалах «Комбинация» и «Карамора».

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