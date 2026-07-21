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Театр

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Умер художественный руководитель петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

Ему было 64 года. Последние полгода он боролся с онкологией.

Фото: кадр из фильма "Кончится лето", режиссеры Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Кинокомпания "Вольга", 2024 год

На 65-м году жизни скончался художественный руководитель театра «Особняк» и известный актер Дмитрий Поднозов. Об этом рассказали в социальных сетях театра.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой. В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца», — написано в сообщении.

Дмитрий Владимирович родился в Ленинграде в 1961 году. Учился в РГИСИ в мастерской Рубена Агамирзяна, а в 1989-м вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал Санкт-Петербургский драматический театр «Особняк».

На сцене его можно было увидеть в спектаклях «Фандо и Лис», «Кроткая», «Король умирает» и «Так говорил Заратустра», среди киноработ Поднозова роли в фильмах «Цынга» и «Кончится лето», а также сериалах «Комбинация» и «Карамора».

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Поднозова.

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