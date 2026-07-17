Театр Комиссаржевской восстановили после пожара: 19 июля там покажут «Обломова»

В Театре имени Веры Комиссаржевской завершаются работы по восстановлению после возгорания, произошедшего на прошлой неделе. В воскресенье, 19 июля, на Большой сцене представят спектакль «Обломов».

Фотографиями с площадки поделился вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что зал полностью привели в порядок, и театр готов принять зрителей.

Напомним, что причиной пожара стало возгорание на сцене, из-за которого под огонь попали декорации. Представитель театра рассказал «Собака.ru», что при эвакуации артисты и сотрудники не видели прямого возгорания. Никто из персонала и труппы не пострадал.

В четверг, 16 июля, помещения зрительного зала осмотрели председатель ведомства Алексей Михайлов, руководитель реставрационной компании и профильные специалисты.

Ремонта потребовала одна из фланкирующих пилястр. Интерьер зала очистили от небольшого слоя копоти. Театр находится в «Пассаже», который признан региональным памятником архитектуры, поэтому работы проходили под присмотром специалистов комитета, «чтобы не повредить позолоту и лепной декор».