Пожар нанес незначительный ущерб театру Комиссаржевской, заявили в КГИОП

Помещения зрительного зала осмотрели председатель ведомства Алексей Михайлов, руководитель реставрационной компании и профильные специалисты, которые будут ремонтировать здание. Их сопровождал худрук и директор театра Комиссаржевской Виктор Минков.

Ремонта потребуют одна из фланкирующих пилястр. Интерьер зала театра необходимо очистить от небольшого слоя копоти. Театр находится в «Пассаже», который признан региональным памятником архитектуры, поэтому работы будут проходить под присмотром специалистов комитета, «чтобы не повредить позолоту и лепной декор».

Пожар в театре имени Комиссаржевской возник в результате возгорания на сцене, из-за которого под огонь попали декорации, заявили в МЧС. Представитель театра рассказал Собака.ru, что при эвакуации артисты и сотрудники не видели прямого возгорания. Никто из персонала и труппы не пострадал.

В день пожара учреждение отменило вечерний спектакль и все показы до 13 июля, а на следующий день — спектакли на 15, 16, 17 и 18 июля. Решение объяснили тем, что театру «потребуется больше времени на восстановление». Зрителям напомнили, что билеты можно вернуть по месту их покупки.