На «Ленфильме» пройдет четвертая киночитка объединения «Ниэлитнимасс»

Главная интрига вечера — нереализованный сценарий «Волжский рубеж» Питера Гринуэя, который привезут французский коллекционер и кинопродюсер Пьер Броше вместе со сценаристом и куратором Ириной Шульженко (основательница галереи DeepList!).

Сценарий был написан в 2015 году Саскией Боддек и Питером Гринуэем по идее Пьера Броше. В его основе — путешествие Александра Дюма по Волге в 1858 году. Это рассказ о самой длинной реке России и Европы, увиденной глазами французского классика.

Вторым проектом вечера станет нереализованный сценарий режиссера Тимофея Жалнина (автор проектов «Двое», «F5»!). Его работа называется «Накопленные повреждения» — это семейная история о двух сестрах. Жалнину удалось не только найти линию примирения и прощения, но и создать пространство города, которое отражает внутренние надломы героини.

Организаторами встречи выступили Мария Баева, Илья Милюков, Илья Нефедьев и Екатерина Матлина.