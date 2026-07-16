На «Ленфильме» пройдет четвертая киночитка объединения «Ниэлитнимасс»

Мероприятие пройдет 14 августа. Сбор гостей начинается в 17:30.
Главная интрига вечера — нереализованный сценарий «Волжский рубеж» Питера Гринуэя, который привезут французский коллекционер и кинопродюсер Пьер Броше вместе со сценаристом и куратором Ириной Шульженко (основательница галереи DeepList!).
Сценарий был написан в 2015 году Саскией Боддек и Питером Гринуэем по идее Пьера Броше. В его основе — путешествие Александра Дюма по Волге в 1858 году. Это рассказ о самой длинной реке России и Европы, увиденной глазами французского классика.
Вторым проектом вечера станет нереализованный сценарий режиссера Тимофея Жалнина (автор проектов «Двое», «F5»!). Его работа называется «Накопленные повреждения» — это семейная история о двух сестрах. Жалнину удалось не только найти линию примирения и прощения, но и создать пространство города, которое отражает внутренние надломы героини.
Организаторами встречи выступили Мария Баева, Илья Милюков, Илья Нефедьев и Екатерина Матлина.
Основатель и организатор проекта «НИЭЛИТНИМАСС»
«На "Ленфильме" будут представлены два совершенно разных проекта. Мы предлагаем погрузиться вместе с нами в эти истории, задать вопросы и поразмышлять над тем, как герои чувствуют себя в пространстве, которое их окружает».
Организаторы мероприятия отмечают, что при входе каждый гость подписывает документ о неразглашении.
Третья киночитка прошла 27 мая 2026 года. Тогда свои проекты представляли автор сериала «1703» Денис Артамонов и сценарист Александр Лукин, режиссер мифического триллера «Шурале» Алина Насибуллина, а также актер и режиссер, основатель «Невидимого театра» Семен Серзин.
«Ниэлитнимасс» — инициативная группа кинематографистов с одноименным фестивалем-лекторием. Команда проводит дискуссии и творческие встречи, посвященные современному кино. В смешении элитарного и массового авторы видят доступный способ общения и разбора волнующих вопросов.
Комментарии (0)