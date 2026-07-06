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«Экзорцизм с доставкой на Луну»: на площадке «Узел» пройдет премьера автофикшн-спектакля Натальи Березиной по мотивам «Бесов» Достоевского

После премьеры 11 июля состоится обсуждение с Борисом Павловичем (и его винил-сет!).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой площадки «Узел»

11 июля на театральной площадке «Узел» состоится премьера автофикшн-постановки «Бесы Натальи Березиной» по мотивам текстов Федора Достоевского. В обсуждении моноспектакля, который Наталья Березина создала в соавторстве с Ангелиной Засенцевой, примет участие режиссер Борис Павлович — он же сыграет винил-сеты до и после премьерного показа.

«Бесы Натальи Березиной» стали итогом автофикшн-лаборатории по текстам Достоевского «Кто, если не я?». Команды «Узла» и пространства «Где бабуля?» (в доме Старухи-процентщицы!) объединили авторов, которые ставили моноспектакли о личном опыте через призму наследия классика. В результате появилось десять работ, три из которых показали 11 мая в «Узле» на вечеринке «Достоевский трип».

Жанр спектакля Березиной и Засенцевой обозначен как «экзорцизм с доставкой на Луну». Фраза отсылает к словам Николая Ставрогина в разговоре с Кирилловым о «смешных пакостях». Наталья пробует вытащить на сцену личные переживания, которые принято скрывать за фразой «бес попутал». «Будет смешно, жутко и очень откровенно», — пишут создатели.

Сбор зрителей и первый винил-сет Павловича начнется в 18:30. В 19:00 стартует спектакль. В 20:00 вместе с Павловичем постановку обсудят кураторы проекта «Где бабуля?». В 21:00 — афтепати и второй винил-сет.

«Бесы Натальи Березиной» выйдут 11 июля на Некрасова, 3-5. Билеты в продаже на сайте площадки.

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