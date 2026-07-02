Мария Мацель, Артур Ваха и Юрий Кузнецов выступят на летнем фестивале-лаборатории «Каменный стол»

Со 2 по 5 августа на берегу озера Вуокса в Ленобласти состоится фестиваль-лаборатория «Каменный стол». Ежегодное летнее событие на открытом воздухе организуют создатели конно-драматического театра «ВелесО» — актер Евгений Ткачук и его жена, актриса и журналистка Марта Ткачук. Организаторы объявили спикеров этого года: среди прочих выступят артисты Артур Ваха, Юрий Кузнецов и Мария Мацель.

В дни фестиваля гостям предлагают отказаться от интернета, гаджетов и алкоголя. Программа объединяет дискуссии и музыку, драму и видеоарт, гастрономию и банные ритуалы. У «Каменного стола» будет восемь круглосуточных локаций с обсуждениями, экспериментальной сценой, театральной лабораторией и кинопоказами. Для детей проведут мастер-классы и развивающие занятия.

«ВелесО» — первый и пока единственный в России конно-драматический театр под открытым небом, в котором животные выступают как актеры наравне с людьми. В репетуаре труппы: спектакль-концерт «История Х», «Люблинский штукарь» по повести нобелевского лауреата Исаака Зингера, этно-музыкальная постановка «Степан Разин», а также недавняя премьера — хип-хоп-драма «Ни одного животного» по пьесе Родиона Прилепина.