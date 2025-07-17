Режиссер и актер Константин Райкин расскажет о Ленинграде своего детства историку Льву Лурье

В Доме культуры Льва Лурье запустили проект «Собрание сочинений. Встречи на Невском». В нем известные гости расскажут о значении Петербурга и его магии в их жизни. Первая встреча пройдет уже 24 июля.
История Петербурга не переиздавалась с 1956 года, а «Невский проспект — это петербургская жизнь во всех ее проявлениях», — так объясняет идею возникновения проекта петербургский писатель, историк и краевед Лев Лурье. По его словам, взгляд на город через его главную улицу «чрезвычайно важен для самоощущения, самореализации, для подъема экономики, подъема настроения, а зафиксировать уже уходящую повседневность через диалог со значимыми, наблюдательными, важными для города людьми — это важная гуманистическая задача».
Первый гость проекта, худрук театра «Сатирикон», актер и режиссер Константин Райкин, соглашается, но предупреждает: «Вы открываете ящик Пандоры. Ленинград-Петербург — это мой родной город. Это важнейшие для меня темы, о которых я могу бесконечно говорить, рассказывать, даже что-то показывать, даже что-то прочесть. Потому что это все во мне — неисчерпаемо». Ведущим выступит директор Александринского театра Александр Малич.
Спектакль «Р» в театре «Сатирикон»
Организаторы обещают, что «"Собрание сочинений" даст интеллектуальный выход из привычного ритма в атмосферу, где можно замедлиться, порассуждать, вспомнить, пошутить там, где поймут твой юмор. И не спеша спросить неравнодушных к городу известных людей: "Хотите об этом поговорить?"».
Поучаствовать в беседе можно косвенно, заранее задав свой вопрос на сайте. А потом прийти на событие «праздничное, "большого стиля", в пятизвездном отеле, но все же по-петербургски кулуарное» и за бокалом узнать ответ на него и не только.
Для того, чтобы точно определить место встречи, в ДК Лурье добавили такие координаты:
400 метров до Ленинградского рок-клуба, 100 — до «Эльфийского садика», 200 — до «Пале-Рояль», 150 — до котлетной «Гастрит», 100 — до «Сайгона».
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