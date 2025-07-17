Режиссер и актер Константин Райкин расскажет о Ленинграде своего детства историку Льву Лурье

История Петербурга не переиздавалась с 1956 года, а «Невский проспект — это петербургская жизнь во всех ее проявлениях», — так объясняет идею возникновения проекта петербургский писатель, историк и краевед Лев Лурье. По его словам, взгляд на город через его главную улицу «чрезвычайно важен для самоощущения, самореализации, для подъема экономики, подъема настроения, а зафиксировать уже уходящую повседневность через диалог со значимыми, наблюдательными, важными для города людьми — это важная гуманистическая задача».

Первый гость проекта, худрук театра «Сатирикон», актер и режиссер Константин Райкин, соглашается, но предупреждает: «Вы открываете ящик Пандоры. Ленинград-Петербург — это мой родной город. Это важнейшие для меня темы, о которых я могу бесконечно говорить, рассказывать, даже что-то показывать, даже что-то прочесть. Потому что это все во мне — неисчерпаемо». Ведущим выступит директор Александринского театра Александр Малич.