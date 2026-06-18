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Данила Козловский вернется на сцену МДТ в спектаклях «Коварство и любовь», «Вишневый сад» и «Гамлет»

Редкие постановки Льва Додина покажут в июле.

Фото: Полина Твердая

Малый драматический театр открывает продажи билетов на спектакли с Данилой Козловским. Репертуарные редкости вернутся на сцену летом: 15 июля — «Коварство и любовь», 16 июля — «Вишневый сад», 22 июля — «Гамлет». Билеты на каждую постановку поступят в продажу в отдельную дату.

Спектакли Льва Додина «Гамлет» и «Коварство и любовь» не появлялись в афише театра с весны 2023 года. Последний (единичный) показ «Вишневого сада», также срежиссированного мастером, состоялся в декабре 2025-го.

29 июня появятся билеты на трагедию Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Вместе с Данилой Козловским главные роли играют Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт, Игорь Иванов, Игорь Черневич и Сергей Курышев.

1 июля откроют продажи на чеховский «Вишневый сад». В спектакле заняты Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Екатерина Тарасова, Сергей Власов, Олег Рязанцев, Артур Козин, Полина Приходько, Сергей Курышев и Станислав Никольский.

3 июля — старт продаж на «Гамлет» по текстам Уильяма Шекспира, Саксона Грамматика и Рафаэля Холиншеда в переводе Бориса Пастернака. На сцену выйдут Данила Козловский, Елизавета Боярская (Офелия!), Ксения Раппопорт (Гертруда), Игорь Черневич, Станислав Никольский, Сергей Курышев, Игорь Иванов и Сергей Козырев.

Начало продаж в 12:00. Билеты появятся на сайте МДТ.

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