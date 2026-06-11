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В Петербурге простятся с актрисой Людмилой Чурсиной

Народная артистка СССР скончалась 10 июня после долгой борьбы с онкологией.

12 июня петербуржцы простятся с актрисой Людмилой Чурсиной. Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском соборе, а после артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.

Людмила Чурсина — самая молодая народная артистка СССР, звезда фильма «Когда деревья были большими» и антрепризы «Супруги Каренины». Актрисы не стало 10 июня на 85-м году жизни.

По информации из окружения Чурсиной, причиной смерти стала онкология. Людмила боролась с болезнью около года.

Чурсина играла в спектаклях Центрального академического театра Российской армии, Ленинградского театра драмы имени Пушкина (Александринского), Театра имени Вахтангова. В ее фильмографии — свыше ста фильмов и сериалов, в том числе советские «Донская повесть» и «Любовь Яровая», а также относительно недавний детектив «Анатомия убийства».

Людмила Чурсина

Актриса театра и кино, народная артистка СССР — в интервью Собака.ru (2007):

У меня фанатизм по поводу жизни как таковой, и с каждым годом он усиливается. Я считаю, что нет ценности большей, чем ценность человеческого бытия. Мой фанатизм в профессии заключается в том, что я всегда точна, заранее прихожу на спектакль. Хотя, когда играла Настасью Филипповну, начинала настраивать себя с самого утра, приходила в театр вымороченная, обливалась слезами, а зал сидел холодный, как собачий нос. Потом только поняла, что нужно доверять своей природе, она уже все вобрала. И еще поняла, что, когда творишь радостно и легко, тогда и лучше, и талантливее получается.

Прощание начнется 12 июня в 11:30 на Преображенской площади, 1.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Людмилы Алексеевны.

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