В Петербурге простятся с актрисой Людмилой Чурсиной

Актриса театра и кино, народная артистка СССР — в интервью Собака.ru (2007):

У меня фанатизм по поводу жизни как таковой, и с каждым годом он усиливается. Я считаю, что нет ценности большей, чем ценность человеческого бытия. Мой фанатизм в профессии заключается в том, что я всегда точна, заранее прихожу на спектакль. Хотя, когда играла Настасью Филипповну, начинала настраивать себя с самого утра, приходила в театр вымороченная, обливалась слезами, а зал сидел холодный, как собачий нос. Потом только поняла, что нужно доверять своей природе, она уже все вобрала. И еще поняла, что, когда творишь радостно и легко, тогда и лучше, и талантливее получается.