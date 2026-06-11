Премьера! Спектакль «Мой век» о хозяйке модного дома времен Второй мировой представит Юрий Цуркану в Театре им. Ленсовета

12, 13 и 14 июня на Малой сцене Театра имени Ленсовета покажут новый спектакль Юрия Цуркану «Мой век». История XX века раскрывается в постановке как поток воспоминаний хозяйки модного дома. Прототипом главной героини стала модельер Коко Шанель — ее сыграет заслуженная артистка Елена Комиссаренко.

Режиссер Цуркану ставил в Ленсовета комедию «Бешеные деньги» по Александру Островскому, любовные истории «Валентин и Валентина» и «Земля Эльзы», а также лирическую комедию «Ретро». В апреле этого года премьера новой постановки Юрия состоялась в Театре имени Андрея Миронова: режиссер показал «Живого трупа» по пьесе Льва Толстого.

Основой спектакля «Мой век» стала одноименная пьеса современного французского драматурга Мишель Лоранс. Главная героиня Малу (или Габриэль) встречает свои сто лет в доме, предназначенном на слом, и мысленно возвращается к событиям своей жизни, в том числе к периоду Второй мировой войны.

Вместе с Еленой Комиссаренко на сцене заняты Юлия Левакова и Инесса Перелыгина-Владимирова, Маргарита Алешина и Дарья Циберкина, а также Алиса Рейфер. Над костюмами работала Ника Велегжанинова. Художник спектакля — Мария Брянцева.

Премьера пройдет 12, 13 и 14 июня в 19:00 на Владимирском проспекте, 12. Билетов уже нет, информация о следующих показах доступна на сайте театра.

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