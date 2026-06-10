ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль «Жестокие игры» по пьесе советского драматурга Арбузова

26 и 28 июня на Малой сцене ТЮЗа имени Брянцева состоится премьера спектакля «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова. Текст советского драматурга ставит режиссер Екатерина Симонова («Дневник Анны Франк»).

Написанная в 1978 году история о молодых людях брежневской эпохи в прочтении Екатерины превращается в притчу без временных и географических рамок. Многочисленные герои проходят через ошибки и жестокость к прощению, любви и надежде.

«Я предлагаю порассуждать о людях в принципе, о любви, о том, как больно мы делаем друг другу иногда, встречаясь; о том, как иногда мы неумело молчим, когда надо сказать: "Я люблю тебя". Но почему мы этого не делаем — непонятно, а когда говорим, оказывается поздно. И жестокость друг к другу, она порой просто нами не замечена», — размышляет постановщица.