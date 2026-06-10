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ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль «Жестокие игры» по пьесе советского драматурга Арбузова

В постановке Екатерины Симоновой герои оказываются вырваны из обстоятельств места и времени.

Кадр с репетиции спектакля «Жестокие игры»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева

Кадр с репетиции спектакля «Жестокие игры»

26 и 28 июня на Малой сцене ТЮЗа имени Брянцева состоится премьера спектакля «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова. Текст советского драматурга ставит режиссер Екатерина Симонова («Дневник Анны Франк»).

Написанная в 1978 году история о молодых людях брежневской эпохи в прочтении Екатерины превращается в притчу без временных и географических рамок. Многочисленные герои проходят через ошибки и жестокость к прощению, любви и надежде.

«Я предлагаю порассуждать о людях в принципе, о любви, о том, как больно мы делаем друг другу иногда, встречаясь; о том, как иногда мы неумело молчим, когда надо сказать: "Я люблю тебя".  Но почему мы этого не делаем — непонятно, а когда говорим, оказывается поздно. И жестокость друг к другу, она порой просто нами не замечена», — размышляет постановщица.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева

Екатерина Симонова — потомственная артистка и режиссер театра. Ее прадед, Рубен Николевич Симонов, возглавлял московский Театр имени Вахтангова с 1939 по 1968 год, дед Евгений Симонов — с 1969 по 1987 год, а отец Рубен Е. Симонов служит в труппе сейчас. В «Жестоких играх» Екатерина, помимо режиссуры и сценографии, отвечает за музыкальное оформление.

В спектакле заняты артисты Глеб Борисов, Егор Погасий, Максим Погольша, Анна Потакова, Константин Федин, Мария Матвеенко (Хрущева), Владимир Чернышов, Денис Гильманов, Янина Бушина, Татьяна Алпатова и Артем Лисач. Над костюмами работала Мария Звездочкина. Художник по свету — Ирина Вторникова.

Премьеру покажут 26 и 28 июня в 19:00 на Пионерской площади, 1. Билеты в продаже на сайте театра.

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