БДТ открывает Российско-японский фестиваль. В программе — спектакль по неоконченной пьесе Брехта, концерт mader nort и пятичасовой рейв

14, 17 и 18 июня в БДТ им. Товстоногова состоится Российско-японский фестиваль. В его афишу вошли гостевые спектакли, лекции о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты. Среди хайлайтов — постановка «Фатцер» киотского театра «Читэн» по неоконченной пьесе Бертольта Брехта, а также концерт японского мат-рок-трио Kukangendai.

14 июня в 13:00 фестиваль откроет шоу японских барабанов. В этот же день состоится творческая встреча с режиссером Мотои Миурой. Артисты театра проведут встречу, на которой вспомнят гастроли БДТ 1988 года в Японию. Зрителей ждут тематические станции о чайных церемониях, культуре самураев, каллиграфии и игре го.

17 и 18 июня в 19:00 на Малой сцене пройдут показы постановки «Фатцер». Основатель театра «Читэн» Мотои Миура ставил в БДТ «Преступление и наказание»: премьера состоялась в 2023-м. В «Фатцере» на материале брехтовского произведения постановщик исследует моральный выбор человека в экстремальных условиях.

В музыкальной программе 14 июня — концерт петербургского объединения mader nort с фокусом на современной академической традиции, а также пятичасовой dj-сет c японской музыкой разных жанров: фьюжн, нью-эйдж, минимализм, эмбиент, EDM. Концерт группы Kukangendai состоится после спектаклей Миуры 17 и 18 июня .

Кураторы фестиваля — режиссер Арсений Бехтерев и театровед Александрина Шаклеева. Следуя принципу «боро», когда вещь создают из множества лоскутков и частей, программу событий собрали как нелинейное полотно, в котором соседствуют разные опыты, ритмы и взгляды.

Мероприятия пройдут на набережной Фонтанки, 65. Подробное расписание и билеты доступны на сайте театра.

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