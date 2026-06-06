Валерий Гергиев начал работу по возрождению Дирекции императорских театров

Художественный руководитель и директор Мариинского театра

«Город должен делать все возможное, чтобы сохранить то, что однажды было заложено, вернуть потерянное. И мы этим занимаемся, мы уже восстанавливаем. В огромном квартале вокруг Мариинского театра, который на самом деле включает не только территорию по эту сторону Невы».