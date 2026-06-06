Валерий Гергиев начал работу по возрождению Дирекции императорских театров

Он предложил вернуть систему, которая координировала бы и административные, и художественные аспекты работы театров.
Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил о начале работы над восстановлением Дирекции императорских театров. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Художественный руководитель и директор Мариинского театра
«Город должен делать все возможное, чтобы сохранить то, что однажды было заложено, вернуть потерянное. И мы этим занимаемся, мы уже восстанавливаем. В огромном квартале вокруг Мариинского театра, который на самом деле включает не только территорию по эту сторону Невы».
Дирекцию императорских театров учредила императрица Екатерина II в 1766 году для централизованного управления театрами. К началу XX века в объединение входили Мариинский, Александринский, Михайловский и Эрмитажный театры в Петербурге, а также Большой и Малый театры в Москве. В 1917 году ее преобразовали в управление государственными театрами, сообщили в ТАСС.
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