«Ромео и Джульетту» Шерешевского покажут в Петербурге на гастролях московского ТЮЗа

Спектакль представят 24 августа.

«Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» (МТЮЗ, реж. Петр Шерешевский)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами продюсерского центра «Театромания» и Московского Театра Юного Зрителя

МТЮЗ едет с летними гастролями в Петербург. 24 августа на сцене Выборгского Дворца Культуры покажут светлую трагедию «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» в постановке Петра Шерешевского. Спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира исследует природу любви и насилия.

Шерешевский переносит действие в конец 1990-х. Подростковая романтика сосуществует с миром мелкого бизнеса и больших взяток, усталости и нелюбви. В современной версии канонической истории у влюбленных появляется шанс свернуть с пути, спасти себя и свою любовь.

Премьера трехчасового спектакля состоялась 14 мая 2023 года. Главные роли играют артисты Вадим Соснин, Полина Кугушева, Евгения Михеева, Вячеслав Платонов, Арина Нестерова, Сергей Волков и Дмитрий Супонин. Визуальным оформлением постановки занимались художник Анвар Гумаров и художник по свету Алексей Попов. За музыку отвечали композитор Ванечка (Оркестр приватного танца), саунд-дизайнеры Владимир Касымов и Даниил Скорев.

Режиссер и инсценировщик «Ромео и Джульетты» Петр Шерешевский в феврале 2026-го представил постановку «Сад» на сцене петербургского Камерного театра Малыщицкого. Мастер отступил от чеховской фабулы и «отправил» персонажей в детский творческий лагерь в Ленобласти. В июне «Театр на Садовой» проведет премьеру его новой работы «Волки и овцы» по мотивам комедии Александра Островского.

Гастрольный показ спектакля «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» состоится  24 августа в 19:00 на Комиссара Смирнова, 15. Билеты в продаже.

18+

