В Александринском театре покажут спектакль по автобиографии Виктора Шкловского

6 и 7 июня на основной сцене Александринского театра пройдут премьерные показы спектакля «Сентиментальное путешествие» по одноименному роману Виктора Шкловского. Постановка выросла из эскиза, который представила на лаборатории «Театр вне Театра» в 2025 году Анна Потебня — выпускница мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе.

Спектакль стал первой инсценировкой автобиографии Шкловского. Литератор и критик, он написал «Сентиментальное путешествие» в 1923 году в эмиграции. Автор рассказывает о событиях, случившихся с ним и его семьей с 1917 по 1922 год. Действие охватывает период Гражданской войны, реалии голодного Петрограда и Берлина, превратившегося в «плавильный котел».

Роль Виктора Шкловского исполнит Валентин Захаров («На дне», «Чайка», «Мамаша Кураж и ее дети»). Также на сцену выйдут Иван Жуков, Любовь Яковлева, Виталий Сазонов и Ефим Роднев.