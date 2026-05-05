В Александринском театре покажут спектакль по автобиографии Виктора Шкловского

Над «Сентиментальным путешествием» работала ученица Бутусова, режиссер Анна Потебня.
6 и 7 июня на основной сцене Александринского театра пройдут премьерные показы спектакля «Сентиментальное путешествие» по одноименному роману Виктора Шкловского. Постановка выросла из эскиза, который представила на лаборатории «Театр вне Театра» в 2025 году Анна Потебня — выпускница мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе.
Спектакль стал первой инсценировкой автобиографии Шкловского. Литератор и критик, он написал «Сентиментальное путешествие» в 1923 году в эмиграции. Автор рассказывает о событиях, случившихся с ним и его семьей с 1917 по 1922 год. Действие охватывает период Гражданской войны, реалии голодного Петрограда и Берлина, превратившегося в «плавильный котел».
Роль Виктора Шкловского исполнит Валентин Захаров («На дне», «Чайка», «Мамаша Кураж и ее дети»). Также на сцену выйдут Иван Жуков, Любовь Яковлева, Виталий Сазонов и Ефим Роднев.
Среди прошлых работ Анны Потебни — «Этика и дисциплина» по трудам Константина Станиславского, документальный спектакль «Цех. Тихая роспись», «Дело надо делать» по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня», «А если завтра нет?» в сотрудничестве с «Театральным проектом 27» (постановку номинировали на «Золотую Маску»!). В новом спектакле режиссер стремится масштабировать реальную биографию писателя до поэтического обобщения.
«Сентиментальное путешествие» начнется 6 и 7 июня в 19:30 на площади Островского, 6. Билеты в продаже на сайте театра.
