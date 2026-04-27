Цыпкин в Эрмитаже: несыгранные сцены спектакля «Жил. Был. Дом» представят в Атриуме Главного штаба

23 мая писатель Александр Цыпкин выступит в Главном штабе Эрмитажа с программой «Не сЫгранное. "Жил.Был.Дом."». Драматург представит истории, которые не вошли в постановку «Жил. Был. Дом.» на сцене

МХТ имени Чехова.

Пьеса «Жил.Был.Дом.» состоит из девяти историй с общим финалом. Герои стоят перед выбором: верить или не верить в любовь, в дружбу, в судьбу, в счастье и в Бога. Премьера инсценировки прошла 15 и 16 мая 2025-го на основной сцене МХТ. Главные роли исполнили Константин Хабенский (он же — режиссер и автор основной идеи), Игорь Верник, Мария Фомина и Ирина Пегова.

Хабенский по разным причинам — прежде всего в силу временных ограничений — не взял несколько историй в постановку. Цыпкин называет эти истории «отверженными» и готов прочитать их в Главном штабе вместе с избранными сценами из самого спектакля.

Читка начнется 23 мая в 19:00 на Дворцовой площади, 6/8. Билеты в продаже на сайте проекта.

18+