Театр Наций везет в Петербург 6 спектаклей: от «Обыкновенной смерти» Фокина до «Дня закрытых дверей» Крестьянкина!

С 15 по 28 июня Театр Наций приедет на гастроли в Петербург. Шесть постановок покажут в БДТ, на Новой сцене Александринского театра и сцене «Стачка» (площадка Театра на Васильевском).

Среди гостевых спектаклей — мольеровский «Тартюф» в постановке Евгения Писарева и «Последнее лето» Данила Чащина об идиллической жизни финского поселка на фоне Первой мировой войны. На Новой сцене Александринского театра представят «Обыкновенную смерть» Валерия Фокина по толстовской психологической прозе «Смерть Ивана Ильича». Также покажут «День закрытых дверей» Дмитрия Крестьянкина — социальный проект о судьбах подростков, совершивших преступления разной тяжести. Дополнят программу «Я не убивала своего мужа» Дин Итэна (по роману Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь»), спектакль-променад «Как я стал художником» Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина.