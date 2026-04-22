Театр Наций везет в Петербург 6 спектаклей: от «Обыкновенной смерти» Фокина до «Дня закрытых дверей» Крестьянкина!

Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Вениамин Смехов, Марьяна Спивак, Аня Чиповская, Мила Ершова выступят на сценах БДТ, Александринского театра и Театра на Васильевском в июне.
С 15 по 28 июня Театр Наций приедет на гастроли в Петербург. Шесть постановок покажут в БДТ, на Новой сцене Александринского театра и сцене «Стачка» (площадка Театра на Васильевском).
Среди гостевых спектаклей — мольеровский «Тартюф» в постановке Евгения Писарева и «Последнее лето» Данила Чащина об идиллической жизни финского поселка на фоне Первой мировой войны. На Новой сцене Александринского театра представят «Обыкновенную смерть» Валерия Фокина по толстовской психологической прозе «Смерть Ивана Ильича». Также покажут «День закрытых дверей» Дмитрия Крестьянкина — социальный проект о судьбах подростков, совершивших преступления разной тяжести. Дополнят программу «Я не убивала своего мужа» Дин Итэна (по роману Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь»), спектакль-променад «Как я стал художником» Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина.
АФИША ГАСТРОЛЕЙ
«Обыкновенная смерть»
15, 16 и 17 июня | Новая сцена Александринского театра
В спектакле заняты: Евгений Миронов, Леонид Тимцуник, Марьяна Спивак, Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий, Глафира Лебедева, Елена Морозова, Кирилл Шварценберг, Александр Сирин
«Я не убивала своего мужа»
20 и 21 июня | Новая сцена Александринского театра
В спектакле заняты: Мария Смольникова, Максим Мальцев, Елена Морозова, Сэсэг Хапсасова, Юлия Чуракова, Александр Якин
«Тартюф»
21 и 22 июня | основная сцена БДТ
В спектакле заняты: Сергей Волков, Игорь Гордин, Ольга Науменко, Аня Чиповская, Денис Суханов, Анастасия Лебедева, Григорий Верник, Кононова Елизавета, Глеб Шевнин
«Последнее лето»
24, 25 и 26 июня | основная сцена БДТ
В спектакле заняты: Вениамин Смехов, Юлия Пересильд/Елена Николаева, Михаил Тройник/Дмитрий Чеботарёв, Александр Кубанин /Василий Бриченко, Олег Савцов/Виталий Коваленко, Людмила Трошина, Мила Ершова/Серафима Гощанская
«День закрытых дверей»
22 и 23 июня | малая сцена БДТ
В спектакле заняты: Дмитрий Крестьянкин/Иван Выборнов, Константин Бобков/ Вячеслав Пискунов
«Как я стал художником»
26, 27 и 28 июня | сцена «Стачка»
В спектакле заняты: Никита Мальцев, Маргарита Голошумова, Любовь Литвинова, Дмитрий Максименков, Михаил Петрухин
