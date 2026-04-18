Опера, балет и китайская акробатика: что подготовил Мариинский театр к майским праздникам

Рассказываем, какие мероприятия точно стоит посетить.
В пятницу, 1 мая, можно будет отправиться в «Сказку о царе Салтане», посмеяться на «Свадьбе Фигаро» Моцарта или увидеть китайскую акробатическую драму «Лебедь» с трюками и элементами «балета на плечах». Гастроли китайской труппы стартуют 29 и 30 апреля.
В воскресенье, 3 мая, на Новой сцене покажут премьеру прошлого сезона: оперу Верди «Эрнани» в постановке болгарского режиссера Орлина Анастасова и художника Дениса Иванова. А днем ранее тут же пройдет «Севильский цирюльник» Россини.
На историческую сцену после почти года отсутствия вернется балет на сюжет средневековой рыцарской легенды «Раймонда» Глазунова. В главных партиях: 2 мая — Виктория Терешкина и Тимур Аскеров; 3 мая в 13:00 — Мария Хорева и Минчхоль Чон, в 19:00 — Олеся Новикова и Эван Капитен; 4 мая — Екатерина Кондаурова и Никита Корнеев.
В Концертном зале пройдут психологическая «Царская невеста» Римского-Корсакова (2 мая в 13:00 и 19:00) и программа для юных слушателей, включающая Первую симфонию и музыкальную сказку Прокофьева «Петя и волк».
В День Победы, 9 мая, на исторической сцене прозвучит «Князь Игорь» Бородина под управлением Владислава Карклина. На новой сцене — одноактные балеты «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» Шостаковича. Также в Концертном зале в 13:00 прозвучит Духовой оркестр Мариинского театра под управлением Арсения Шуплякова. А 7 мая там же — опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в концертном исполнении.
Завершатся праздничные показы 10 и 11 мая. В афише: адаптированная для семейного просмотра сказочная опера Глинки «Руслан и Людмила», фееричная оперетта «Летучая мышь» Штрауса, Реквием Моцарта под управлением Заурбека Гугкаева, морской «Корсар» Адана с Надеждой Батоевой и Оксаной Скорик и утонченная «Жизель» с Дарьей Куликовой, Минчхоль Чоном, Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном.
