Опера, балет и китайская акробатика: что подготовил Мариинский театр к майским праздникам

В пятницу, 1 мая, можно будет отправиться в «Сказку о царе Салтане», посмеяться на «Свадьбе Фигаро» Моцарта или увидеть китайскую акробатическую драму «Лебедь» с трюками и элементами «балета на плечах». Гастроли китайской труппы стартуют 29 и 30 апреля.

В воскресенье, 3 мая, на Новой сцене покажут премьеру прошлого сезона: оперу Верди «Эрнани» в постановке болгарского режиссера Орлина Анастасова и художника Дениса Иванова. А днем ранее тут же пройдет «Севильский цирюльник» Россини.