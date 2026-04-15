Образцы парфюмерии и косметики конца XIX — середины XX века покажут в Доме ветеранов сцены

Выставку «Русская парфюмерия и театр 130 лет назад» откроют 17 апреля.

17 апреля начнет работу выставка «Русская парфюмерия и театр 130 лет назад», приуроченная к годовщине основания Дома ветеранов сцены имени Марии Савиной. В экспозицию войдут подлинные образцы российской парфюмерии и косметики конца XIX — середины XX века, а также предметы будуара и элементы дамских вечерних нарядов эпохи. Точкой сборки декоративных экспонатов станет театр, для которого и наряжались артисты и зрители.

Дома ветеранов сцены подготовил выставку вместе с Русским музеем парфюмерии. Часть проекта посвятят духам «Красная Москва», которые производили на московской парфюмерной фабрике «Новая Заря». Зимой музей уже представил выставочный проект о культовом советском парфюме на площадке Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

Дом ветеранов сцены основали в 1895 году как убежище для пожилых работников сцены в память об императоре Александре III. Открывшись на Кирочной улице, позже Дом переехал на Петровский остров, к берегу Малой Невки. В постсоветский период здание восстановили: сейчас на его базе продолжает работу пансионат для бывших работников театра и ветеранов госслужбы.

Выставка «Русская парфюмерия и театр 130 лет назад» пробудет на Петровском проспекте, 13 с 17 апреля до 22 мая.

