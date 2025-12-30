В Президентской библиотеке открыта выставка «Красная Москва» о легендарных духах и про эпоху 1920-х

24 декабря в историческом здании бывшего Синода на Сенатской площади, где сейчас располагается Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, открылась мультимедийная выставка «Красная Москва».

Проект переносит в начало прошлого века в Москву, рассказывает об изменениях в культурной, социальной и промышленной жизни раннего советского общества. Центральным экспонатом выбрали культовые духи «Красная Москва» — один из устоявшихся символов СССР.

По наиболее распространенной версии, «Красную Москву» собрали из дореволюционных духов «Любимый букет императрицы» (1913) с использованием советского сырья. Однако сегодня кураторы пришли к общему знаменателю в этом вопросе, и отмечают, что главный парф-символ XX века оригинален от и до и был создан в 1924-1925 годы. Самый характерный запах советской женщины звучал теплотой с оттенком флердоранжа, гвоздикой, жасмином и цитрусовыми.

Выставка развеет мифы про историю создания духов, а также через антикварные флаконы, афиши, книги и бытовые фотографии покажет, как менялась повседневная жизнь, идеология и облик столицы.

«В коллекции Русского музея парфюмерии находится обширное собрание артефактов из истории становления и развития парфюмерии и индустрии красоты в целом. Своей главной миссией музей видит сохранение в исторической памяти нашего общества имен великих российских парфюмеров и промышленников прошлого. Эксперты выставочного проекта изучили мифы вокруг истории предмета мечтаний любой советской женщины – духов «Красная Москва», и развенчивают их, путем выстраивания наиболее правдоподобной и подкрепленной фактами и логикой версии их создания», — комментируют кураторы.

Обращаем внимание: вход только по предварительной записи (паспортные данные нужно прислать заранее, в день визита иметь при себе паспорт).

Выставка «Красная Москва» открыта с 25 декабря по 26 января 2026 года в Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на Сенатской площади, 3.

6+