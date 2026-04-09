Спектакль «Синяя пирамидка» по рассказу Рэя Брэдбери покажут на театральной площадке «Узел»

Премьера фантастической трагикомедии Алены Волковой состоится 25 апреля.
25 апреля на мультижанровой площадке «Узел» впервые покажут спектакль «Синяя пирамидка» по рассказу Рэя Брэдбери Tomorrow's Child («Ребенок завтра», на русском известен под названием «И все-таки наш»). Фантастическая трагикомедия рассказывает об образцовой семье, первенец которой внезапно родился в четвертом измерении. Вместо маленького человека родители вынуждены воспитывать синюю пирамидку.
Брэдбери писал историю о ребенке-пирамидке в 1940-х: изначально текст назывался «Форма вещей», а позже автор переименовал его и доработал. Действие рассказа разворачивается в 1988-м.
«Для меня это история про обычную среднестатистическую семью, которая сталкивается с рождением необычного ребенка. В рассказе Брэдбери эта "инаковость" выкручена на максимум, что оправдано жанром и снимает конкретику любых диагнозов. Но самое болезненное, ценное и важное для меня — родители Пая. Их несовершенства, реакции, отношение друг к другу, их трансформация, протест и принятие — вот за чем интересно наблюдать. Как режиссеру, мне хотелось бы поразмышлять о том, как порой легко говорить о гуманизме и как сложно воплощать эти слова в жизнь», — говорит режиссер спектакля, автор перевода и инсценировки Алена Волкова.
Алена Волкова — выпускница мастерской Руслана Кудашова, актриса Большого театра кукол. Она ставила «SINGLE (один на Луне)» для «Театрального проекта 27», «Стругацкие М.А.Л.Ы.Ш.» в Архангельском театре кукол, «Ужасно скрипучую дверь» в Красноярском кукольном театре, «Донг с фонарем на носу» в БТК.
В спектакле по Брэдбери заняты актеры Наталья Шишина, Даниэль Папян и Никита Филиппов. Художник-постановщик — Алиса Бакун-Феоктистова.
Театральная площадка «Узел» открылась в кластере «АТС» год назад. Репертуар сфокусирован на современной зарубежной драматургии. «Я считаю, что нужно переплетать “свое” и “чужое”. Этот культурный пласт не должен исчезнуть», — отмечала программный директор «Узла» Юлия Клейман.
Премьерный показ «Синей пирамидки» пройдет 25 апреля в в 19:00 на Некрасова, 3–5. Билеты в продаже на сайте площадки.
