Премьера в «Таком театре»: Варя Светлова поставила спектакль о Жанне д’Арк

24 и 25 апреля на площадке «Скороход» состоится премьера спектакля Вари Светловой «Жанна д’Арк». Новая постановка «Такого театра» длится четыре с половиной часа и приглашает зрителей в выдуманную реальность на основе исторических событий.

Режиссер Варя Светлова обращается к женщинам в истории не впервые. Она ставила трагикомедию «Мария Стюарт» о последней католической королеве Шотландии, драму на пункте погранконтроля «Декабристки», а еще в «Таком театре» идет ее «Eva» по биографии Евы Браун, спутницы Адольфа Гитлера.

Создатели нового спектакля исследуют, как эпоха хаоса превращает живого человека в символ, а символ — в оружие. Сценическое размышление охватывает вопросы о рождении мифа и трансформации технологий, голосе толпы и внутреннем законе, черте между служением идее и растворением в ней.