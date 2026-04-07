Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Премьера в «Таком театре»: Варя Светлова поставила спектакль о Жанне д’Арк

Почти пятичасовую постановку по мотивам исторических событий впервые покажут 24 и 25 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Такого театра»

24 и 25 апреля на площадке «Скороход» состоится премьера спектакля Вари Светловой «Жанна д’Арк». Новая постановка «Такого театра» длится четыре с половиной часа и приглашает зрителей в выдуманную реальность на основе исторических событий.

Режиссер Варя Светлова обращается к женщинам в истории не впервые. Она ставила трагикомедию «Мария Стюарт» о последней католической королеве Шотландии, драму на пункте погранконтроля «Декабристки», а еще в «Таком театре» идет ее «Eva» по биографии Евы Браун, спутницы Адольфа Гитлера.

Создатели нового спектакля исследуют, как эпоха хаоса превращает живого человека в символ, а символ — в оружие. Сценическое размышление охватывает вопросы о рождении мифа и трансформации технологий, голосе толпы и внутреннем законе, черте между служением идее и растворением в ней.

В постановке заняты заслуженная артистка России Маргарита Бычкова, Юлия Гришаева, Александра Рангульт, Кирилл Павлов, Владимир Поднозов, Александр Лушин. Посменно выступают Полина Васильева или Полина Войченко, Егор Аверин или Александр Псурцев, Максим Максимов или Александр Белоусов.

Независимый петербургский «Такой театр» существует с 2001 года. В нем нет постоянной труппы: на каждый спектакль режиссеры собирают уникальную команду артистов и художников. Постановки театра номинировали на «Золотую Маску» и показывали на международных фестивалях в Тель-Авиве и Хельсинки.

Начало премьерных показов «Жанны д’Арк» 24 и 25 апреля в 19:00 на Московском проспекте, 107 к5. Билеты в продаже на сайте «Такого театра».

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: