Конно-драматический театр Евгения Ткачука «ВелесО» проведет летний фестиваль-лабораторию «Каменный стол»

Актер театра и кино, режиссер и продюсер, художественный руководитель «ВелесО» — в интервью Собака.ru (2024):

Каменный стол — это финское название места, где будет проходить фестиваль. И название места продиктовало нам название фестиваля: для меня это тот же вектор, что и «ВелесО», — возвращение к хтоническим, неопровержимым природным закономерностям, опираясь на которые мы можем осознать здесь и сейчас, в том обществе, которое соберется за этим каменным столом. Это фестиваль, который будет соткан из взаимодействия.

Через общие практики взаимодействия с природой мы хотим попытаться создать общее звучание. А итог, к которому мы должны прийти, — это празднование дня созерцания новых горизонтов, 5 августа. Мы хотим провести этот праздник не для галочки, а дабы ощутить возможность нового горизонта. И понятно, что если смотреть честно, то рисуется какой-то до ужаса страшный горизонт с грибами до неба и так далее, с не успевшими построиться ракетами, которые спасут человечество на другой планете. И в этом плане, конечно, хочется, чтобы фестиваль дал нам другую картину мира, и это была бы картина мира, а не картина конфликта.