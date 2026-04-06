Конно-драматический театр Евгения Ткачука «ВелесО» проведет летний фестиваль-лабораторию «Каменный стол»

Дискуссии и музыку, драму и видеоарт, гастрономию и банные ритуалы объединят на берегу озера Вуокса со 2 по 5 августа.
Со 2 по 5 августа на берегу озера Вуокса, в Севастьяновском сельском поселении Ленобласти, состоится фестиваль-лаборатория «Каменный стол». Ежегодное летнее событие на открытом воздухе организуют создатели конно-драматического театра «ВелесО» — артист Евгений Ткачук и его жена, актриса и журналистка Марта Ткачук.
В природном пространстве фестиваля совместят искусства, науки и ремесла. У «Каменного стола» будет восемь круглосуточных локаций с обсуждениями, экспериментальной музыкальной сценой, театральной лабораторией и кинопоказами. Для детей проведут мастер-классы и развивающие занятия, а дополнят культурную программу гастрономическая площадка и баня.
«ВелесО» — первый и пока единственный в России конно-драматический театр под открытым небом, в котором животные выступают как актеры наравне с людьми. В репетуаре труппы: спектакль-концерт «История Х», «Люблинский штукарь» по повести нобелевского лауреата Исаака Зингера, этно-музыкальная постановка «Степан Разин», а также недавняя премьера — хип-хоп-драма «Ни одного животного» по пьесе Родиона Прилепина.
На базе театра, расположенного у деревни Лепсари под Петербургом, работает творческая лаборатория и экологическая резиденция. Одной из точек фестиваля станет эко-тропа — выделенная лесная тропинка, где можно услышать звуки природы, замедлиться, рассмотреть окружающие растения и камни.
Евгений Ткачук
Актер театра и кино, режиссер и продюсер, художественный руководитель «ВелесО» — в интервью Собака.ru (2024):
Каменный стол — это финское название места, где будет проходить фестиваль. И название места продиктовало нам название фестиваля: для меня это тот же вектор, что и «ВелесО», — возвращение к хтоническим, неопровержимым природным закономерностям, опираясь на которые мы можем осознать здесь и сейчас, в том обществе, которое соберется за этим каменным столом. Это фестиваль, который будет соткан из взаимодействия.
Через общие практики взаимодействия с природой мы хотим попытаться создать общее звучание. А итог, к которому мы должны прийти, — это празднование дня созерцания новых горизонтов, 5 августа. Мы хотим провести этот праздник не для галочки, а дабы ощутить возможность нового горизонта. И понятно, что если смотреть честно, то рисуется какой-то до ужаса страшный горизонт с грибами до неба и так далее, с не успевшими построиться ракетами, которые спасут человечество на другой планете. И в этом плане, конечно, хочется, чтобы фестиваль дал нам другую картину мира, и это была бы картина мира, а не картина конфликта.
Среди участников «Каменного стола» уже заявлены сам Ткачук с труппой «ВелесО», повар Алексей Мацько, художник Джеф Агаев и поэт, мастер бревенчатого домостроения Сергей Еромирцев. Сейчас организаторы принимают заявки от творческих коллективов, лекторов и других партнеров, готовых присоединиться к событию.
Программа появится ближе к августу. Всех, кто готов привнести на площадки что-то свое, просят обращаться к Асе Идрисовой по электронной почте kamennii.stol@yandex.ru или номеру +79522431606.
