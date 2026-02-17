Театр «ВелесО» Евгения Ткачука покажет спектакль «Ни одного животного» по пьесе Родиона Прилепина

28 февраля в 17:00 в конно-драматическом театре «ВелесО» состоится премьера спектакля «Ни одного животного». Инсценировка пьесы Родиона Прилепина исследует темы предназначения, внутренней свободы и любви. Поэтический текст прозвучит в жанре хип-хоп. В роли Автора — художественный руководитель театра Евгений Ткачук.

Действие происходит в междумирье на пограничье жизни и смерти — в окололимбе. Главный герой Дима, умерев, попал в пространство, где не существует эмоций и чувств, времени и животных. Чтобы выбраться, ему нужно преодолеть свой внутренний кризис, справиться с теми проблемами, которые преследовали его в жизни.

Режиссировала спектакль Елена Дрюк. Композитором стал Никита Капустин, а декорациями занимались Ирина AnnieJ и Адам Страйдер.

В роли Димы — Павел Волков («Гулливер. Ошибка 401»). Также в спектакле заняты Артем Баландин, Марта Ткачук, Маргарита Костылева, Мария Калашникова, Александра Дударева, Дарья Пархоменко, Дмитрий Белоусов, Виктор Шорсткин.