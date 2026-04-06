Евгений Ткачук, Илья Дель, Владимир Варнава исследуют «Маленькие трагедии» на премьере проекта «Пушкин. Опыты»

1 мая на Новой сцене Александринского театра состоится премьера междисциплинарного проекта «Пушкин. Опыты». Первый показ в жанре «фантасмагории присутствия» представляет собой художественное исследование пьесы «Скупой рыцарь». Среди участников — хореографы Владимир Варнава и Александр Челидзе, артистка труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан, видеохудожник Илья Старилов, композиторы Иван Кушнир и Глеб Лукомец, а также актеры Дарья Румянцева, Илья Дель, Евгений Ткачук, Олег Жуковский, Андрей Воробьев, Евгений Чумак и Тарас Бибич.

На проекте «Пушкин. Опыты» лидеры разных искусств собрались в творческой лаборатории для поиска синтетического языка на стыке своих дисциплин. Действие на сцене превращается в динамичный организм с сонастройкой и концентрацией, самоиронией и запланированными сбоями.

Артисты проходили пластические, вокальные и драматические тренинги, ездили с историками по местам памяти об Александре Пушкине. Из коллективных и индивидуальных импровизаций родилась постановка без жестких формальных рамок. В первой части «Опытов» — тексте «Скупой рыцарь» — авторы видят вневременное предупреждение о том, что происходит с человеком, когда материальные ценности подменяют собой человеческие.