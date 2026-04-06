Евгений Ткачук, Илья Дель, Владимир Варнава исследуют «Маленькие трагедии» на премьере проекта «Пушкин. Опыты»

«Фантасмагория присутствия» на Новой сцене Александринского театра ждет зрителей в мае.
1 мая на Новой сцене Александринского театра состоится премьера междисциплинарного проекта «Пушкин. Опыты». Первый показ в жанре «фантасмагории присутствия» представляет собой художественное исследование пьесы «Скупой рыцарь». Среди участников — хореографы Владимир Варнава и Александр Челидзе, артистка труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан, видеохудожник Илья Старилов, композиторы Иван Кушнир и Глеб Лукомец, а также актеры Дарья Румянцева, Илья Дель, Евгений Ткачук, Олег Жуковский, Андрей Воробьев, Евгений Чумак и Тарас Бибич.
На проекте «Пушкин. Опыты» лидеры разных искусств собрались в творческой лаборатории для поиска синтетического языка на стыке своих дисциплин. Действие на сцене превращается в динамичный организм с сонастройкой и концентрацией, самоиронией и запланированными сбоями.
Артисты проходили пластические, вокальные и драматические тренинги, ездили с историками по местам памяти об Александре Пушкине. Из коллективных и индивидуальных импровизаций родилась постановка без жестких формальных рамок. В первой части «Опытов» — тексте «Скупой рыцарь» — авторы видят вневременное предупреждение о том, что происходит с человеком, когда материальные ценности подменяют собой человеческие.
«Мы работаем горизонтально — как пространство, где каждый может проявиться как художник. И наша главная задача — понять, возможно ли из этого создать синергию: усиление друг друга, энергии и вклада каждого. Это звучит как утопия. Возможно, так и есть. Увидим 1 мая», — размышляет художественный руководитель проекта Дарья Румянцева, выступившая автором идеи вместе с Александром Злотниковым.
Важным направлением в «Опытах» стала коллаборация с конно-драматическим театром «ВелесО» Евгения и Марты Ткачук. В театре близ деревни Лепсари кони работают в системе свободного тренинга, без жесткого железа и принуждения. Проекты объединила тема рыцарства, когда команда обратилась к фигуре графа де Лоржа — легендарного рыцаря позднесредневековой Бургундии.
В премьерной постановке на сцену выйдут Владимир Варнава, Александр Челидзе, Евгений Ткачук, Илья Старилов, Игорь Фомин, Андрей Воробьев, Иван Кушнир, Глеб Лукомец, Евгений Чумак, Айсылу Мирхафизхан, Андрей Ефимовский, Виктория Остапчук, Ульяна Лучкина, Артем Чигрик, Сергей Агафонов, Тарас Бибич, Маргарита Бычкова, Артем Кисаков, Вячеслав Коробицин, Николай Омельяненко, Игорь Устинович, Никита Рыжов, Аглая Жуковская, Татьяна Краснова, Никита Маркелов, Дарья Нарицына, Валерия Пятикова, Егор Фомин, Кузьма Франчук, Юрий Мокиенко,Тимофей Мокиенко, Александр Хромов, Александра Победоносцева и Вероника Пустоварова. Куратор драматических сцен — Илья Дель.
Первую часть проекта «Пушкин. Опыты» покажут 1 мая в 19:00. Билеты в продаже на сайте Александринского театра.
