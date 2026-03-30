«1984», «Яма», «Женитьба»: в «Балтийском доме» пройдет театральный фестиваль «Встречи в России»

С 8 по 12 апреля на площадке театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится 28-й фестиваль «Встречи в России». Свыше 10 спектаклей в основной и параллельной программах представят труппы из Белграда, Могилева, Бишкека, Ташкента, Еревана, Петрозаводска, Владикавказа, Казани, Алматы, Парижа и Донецка. В репертуаре — «Звериные истории» Дона Нигро, «Яма» Куприна и «1984» Джорджа Оруэлла.

В рамках фестиваля во второй раз вручат премию имени артиста Кирилла Лаврова. В 2025-м первыми лауреатами стали Лев Додин, Евгений Миронов, Юрий Александров, Ираклий Хинтба (Абхазия), Евгения Ешкина-Ковачевич (Сербия) и коллектив Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова (Казахстан). В этом году церемония награждения пройдет 7 апреля в Таврическом дворце.