«1984», «Яма», «Женитьба»: в «Балтийском доме» пройдет театральный фестиваль «Встречи в России»

Сценическую адаптацию антиутопии Оруэлла покажет Донецкий Новый театр.
С 8 по 12 апреля на площадке театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится 28-й фестиваль «Встречи в России». Свыше 10 спектаклей в основной и параллельной программах представят труппы из Белграда, Могилева, Бишкека, Ташкента, Еревана, Петрозаводска, Владикавказа, Казани, Алматы, Парижа и Донецка. В репертуаре — «Звериные истории» Дона Нигро, «Яма» Куприна и «1984» Джорджа Оруэлла.
В рамках фестиваля во второй раз вручат премию имени артиста Кирилла Лаврова. В 2025-м первыми лауреатами стали Лев Додин, Евгений Миронов, Юрий Александров, Ираклий Хинтба (Абхазия), Евгения Ешкина-Ковачевич (Сербия) и коллектив Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова (Казахстан). В этом году церемония награждения пройдет 7 апреля в Таврическом дворце.
ПРОГРАММА
8 апреля в 19:00, Большая сцена «Дядюшкин сон» — Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева
Сатирическая повесть Федора Достоевского в постановке Уланмырзы Карыпбаева.
8 апреля в 19:00, Малая сцена «Письма-самолетики» — Кыргызский ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой
Спектакль Айнуры Качкынбек кызы о детстве, смерти, жизни и мечтах по мотивам произведений Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана».
9 апреля в 19:00, Большая сцена «Женитьба. Фантасмагория» — Могилевский областной драматический театр
Фантастическая комедия Николая Гоголя в двух действиях. Режиссер-постановщик — Сергей Федотов.
9 апреля в 19:00, Малая сцена «Ариадна» — Русский театр в Белграде
«Нетрагический спектакль о трагедии человеческой жизни» в постановке Филиппа Виноградова по воспоминаниям Ариадны Эфрон.
9 апреля в 19:30, Малая сцена «1984» — Донецкий Новый театр
Дуэт Татьяны Шаталовой и Ксении Лобунцовой адаптировал роман Оруэлла. «И нет, это не про тоталитаризм. Этот спектакль о личности», — пишут авторы.
10 апреля в 19:00, Большая сцена «Яма» — Ереванский государственный русский драматический театр имени Станиславского
Режиссер Гор Маркарян и автор инсценировки Сона Мелоян поставили историю Александра Куприна о домах терпимости.
10 апреля в 19:00, Малая сцена «Звериные истории» — Молодежный экспериментальный театр-студия «Дийдор»
Бобур Юлдашев инсценировал пьесы Дона Нигро, в которых герои-звери рассказывают о современном человеке. Животные ведут свои монологи в стенах психиатрической больницы.
11 апреля в 15:00, Малая сцена «Последний день» — Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова
Моноспектакль Светланы Романовой по стихам Марины Цветаевой поставил Александр Славутский.
11 апреля в 19:00, Малая сцена «Шпинат с жареной картошкой» — Театр имени Евгения Вахтангова (Владикавказ)
Комедию венгерского драматурга Золтана Эгреши о футбольных судьях покажет режиссер Богдан Петканин.
12 апреля в 18:00, Большая сцена «Господа Головлевы» — Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова (Алматы)
Полина Неведомская поставила хрестоматийное произведение Салтыкова-Щедрина о провинциальной дикости и падении человека.
12 апреля в 15:00, Малая сцена «Счастье мое» — Национальный театр Карелии
Мелодраму по тексту советского писателя Александра Червинского представит режиссер Вячеслав Поляков.
«Встречи в России» пройдут с 8 по 12 апреля по адресу Александровский парк, 4. Билеты на спектакли в продаже на сайте «Балтийского дома».
