В театре имени Ленсовета покажут спектакль «Костюмер» по пьесе Рональда Харвуда

27 и 28 марта на Малой сцене театра имени Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля «Костюмер» в постановке Романа Кочержевского. Историю о мэтре сцены, уставшем от бесконечных спектаклей и тягот Второй мировой войны, и его верном друге-костюмере инсценировали на материале пьесы Рональда Харвуда. Главные роли: сэра Джона и костюмера Нормана — сыграют артисты Олег Федоров и Александр Новиков.

Среди прошлых работ режиссера Романа Кочержевского — «Школа злословия» в новосибирском театре «Красный факел», «Ностальгия по-настоящему» в Петербургской филармонии, «Роман с кокаином» в сухумском театре драмы имени Искандера. Он сотрудничал с Юрием Бутусовым на постановках «Все мы прекрасные люди», «Город.Женитьба.Гоголь.» и «Комната Шекспира». В январе в Мариинском-2 прошла премьера оперы «Идоменей, царь Критский» в его постановке.

«Театр в этой знаменитой пьесе — место, которое может возвышать и вдохновлять, а может сломать и разрушить. Перед нами не столько мир закулисья, а скорее - внутренний мир людей театра. Это разговор об их сомнениях, привычках, профессиональной гордости и любви к делу, которое порой становится единственным смыслом жизни. История о преданности ремеслу, о тихих героях спектаклей и о том, что театр держится не только на ярких актерских индивидуальностях, но и на тех, кто порой остается в тени. Есть театральные профессии, которые редко замечают, но без них сценическая жизнь невозможна. "Костюмер" — спектакль о людях, которые остаются верны сцене, даже когда она требует слишком многого», — рассказывает Кочержевский о предстоящей премьере в Ленсовета.