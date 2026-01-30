Музей театрального и музыкального искусства рассказал о 5 новых выставках, которые пройдут в 2026 году

В планах — наследие ученика Мейерхольда и Петрова-Водкина, очки Римского-Корсакова и советский мужской балет!
«ПроЗРЕНИЕ»
Музей-квартира Римского-Корсакова / весна
Выставка расскажет о зрении Николая Римского-Корсакова и о других знаменитостях его эпохи, имидж которых был связан с очками. В экспозиции покажут очки композитора, а также бинокли, лорнеты, оригинальные футляры для оптических приборов и другие артефакты, принадлежавшие Антону Рубинштейну, Александру Глазунову, Александру Мелик-Пашаеву, корифеям Александринского императорского театра Константину Варламову и Марии Савиной.
«В мастерской театрального художника»
Шереметевский дворец / апрель
Проект осмысляет недоступные для постороннего взгляда пространства, где рождается визуальный образ спектакля. Выставка объединит раритетные предметы из мастерской Николая Акимова и других сценографов: Эдуарда Кочергина, Марины Азизян, Игоря Иванова, Александра Орлова, Семена Пастуха, Владимира Фирера, Валерия Полуновского, Эмиля Капелюша, Ирины Чередниковой, Анны Викторовой, Нелли Поляковой.
«Земные боги»
Выставочные залы Театрального музея на площади Островского / июнь
Экспозиция посвящена мужскому танцу в советском балете 1930-х — 1970-х годов. Среди героев — Леонид Якобсон, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Аскольд Макаров, Владимир Васильев.
«Волшебный мир театра»
Красный зал / июль
Выставка погружает в историю театра с фокусом на его материальной культуре. Посетителям расскажут, как видоизменялась сцена, а также покажут предметы из гримерных, костюмерных, реквизиторских, осветительных, звуковых, монтажных цехов.
«Долгая и счастливая жизнь художника Дмитриева»
Шереметевский дворец / ноябрь
Владимир Дмитриев — театральный художник и сценограф, ученик Кузьмы Петрова-Водкина и режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставка раскроет разные периоды творчества Дмитриева: от новаторских опытов с Мейерхольдом до крупных оперных постановок в Большом театре. За тридцать лет творчества художник оформил более 150 спектаклей в драматических и музыкальных театрах Ленинграда и Москвы. В экспозиции покажут эскизы, живописные полотна, редкие фотографии и афиши из коллекции Музея, из собраний музеев МХАТа и Большого Театра, а также из семейной коллекции Дмитрия Чуковского, внука Дмитриева.
Также в 2026 году продолжают работу выставки «Дом занимательной науки» (Шереметевский дворец, до 7 марта), «Пьер и Сильфиды» (Театральный музей, до 4 апреля), «Музыка Побед» (Шереметевский дворец, до 31 мая), «Рекс и все, все, все...» (рассказ от лица пса из семьи Римских-Корсаковых! Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова, до июля 2027 года).
6+
Комментарии (0)