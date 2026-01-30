Музей театрального и музыкального искусства рассказал о 5 новых выставках, которые пройдут в 2026 году

«ПроЗРЕНИЕ»

Музей-квартира Римского-Корсакова / весна

Выставка расскажет о зрении Николая Римского-Корсакова и о других знаменитостях его эпохи, имидж которых был связан с очками. В экспозиции покажут очки композитора, а также бинокли, лорнеты, оригинальные футляры для оптических приборов и другие артефакты, принадлежавшие Антону Рубинштейну, Александру Глазунову, Александру Мелик-Пашаеву, корифеям Александринского императорского театра Константину Варламову и Марии Савиной.

«В мастерской театрального художника»

Шереметевский дворец / апрель

Проект осмысляет недоступные для постороннего взгляда пространства, где рождается визуальный образ спектакля. Выставка объединит раритетные предметы из мастерской Николая Акимова и других сценографов: Эдуарда Кочергина, Марины Азизян, Игоря Иванова, Александра Орлова, Семена Пастуха, Владимира Фирера, Валерия Полуновского, Эмиля Капелюша, Ирины Чередниковой, Анны Викторовой, Нелли Поляковой.

«Земные боги»

Выставочные залы Театрального музея на площади Островского / июнь

Экспозиция посвящена мужскому танцу в советском балете 1930-х — 1970-х годов. Среди героев — Леонид Якобсон, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Аскольд Макаров, Владимир Васильев.