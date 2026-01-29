Премьера! В театре им. Ленсовета представят спектакль «Король Лир»

Режиссером и композитором выступил Федор Пшеничный — актер и постановщик, выпускник мастерской Юрия Красовского в РГИСИ. «Король Лир» — режиссерский дебют Федора на большой сцене.

Сюжет шекспировской трагедии основан на средневековой легенде о Леире — одиннадцатом легендарном короле Британии, сыне правителя Бладуда. Стареющий монарх, Лир, решает разделить свое королевство между тремя дочерьми, исходя из силы их любви. Старшие дочери, Гонерилья и Регана, льстят ему, в то время как младшая, Корделия, отказывается преувеличивать. Лир изгоняет Корделию, а затем сталкивается с коварством и неблагодарностью ее старших сестер.

В спектакле Пшеничного «Король Лир» прозвучит в совершенно новом переводе, выполненном филологом Андреем Черновым. Девять лет назад именно к его переводу обратился Юрий Бутусов, создавая своего «Гамлета».