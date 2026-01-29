Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Премьера! В театре им. Ленсовета представят спектакль «Король Лир»

Премьерный показ для зрителей пройдет 31 января. На день раньше проведут предпоказ для студентов.

Stanislaw1999/shutterstock

Режиссером и композитором выступил Федор Пшеничный — актер и постановщик, выпускник мастерской Юрия Красовского в РГИСИ. «Король Лир» — режиссерский дебют Федора на большой сцене.

Сюжет шекспировской трагедии основан на средневековой легенде о Леире — одиннадцатом легендарном короле Британии, сыне правителя Бладуда. Стареющий монарх, Лир, решает разделить свое королевство между тремя дочерьми, исходя из силы их любви. Старшие дочери, Гонерилья и Регана, льстят ему, в то время как младшая, Корделия, отказывается преувеличивать. Лир изгоняет Корделию, а затем сталкивается с коварством и неблагодарностью ее старших сестер.

В спектакле Пшеничного «Король Лир» прозвучит в совершенно новом переводе, выполненном филологом Андреем Черновым. Девять лет назад именно к его переводу обратился Юрий Бутусов, создавая своего «Гамлета».

Читайте также: Как сверхновые звезды Ленсовета Алиса Рейфер и Сергей Филипович сияют в «Ромео и Джульетте» — самой зумерской (и тру-шекспировской!) театральной истории сезона

В спектакле заняты актеры Анна и Сергей Мигицко, Римма Саркисян, Олег Сенченко, Евгений Филатов, Максим Ханжов, Иван Чепура, Лидия и Иван Шевченко.

Увидеть «Короля Лира» первыми пригласили студентов — 30 января спектакль представят для учащихся всех форм обучения. На данный момент свободных мест уже нет.

Премьера состоится 31 января в 18:00. Следующие показы пройдут 1 и 7 февраля. Полное расписание и билеты доступны на сайте театра.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: