Премьера! В театре им. Ленсовета представят спектакль «Король Лир»

Премьерный показ для зрителей пройдет 31 января. На день раньше проведут предпоказ для студентов.
Режиссером и композитором выступил Федор Пшеничный — актер и постановщик, выпускник мастерской Юрия Красовского в РГИСИ. «Король Лир» — режиссерский дебют Федора на большой сцене.
Сюжет шекспировской трагедии основан на средневековой легенде о Леире — одиннадцатом легендарном короле Британии, сыне правителя Бладуда. Стареющий монарх, Лир, решает разделить свое королевство между тремя дочерьми, исходя из силы их любви. Старшие дочери, Гонерилья и Регана, льстят ему, в то время как младшая, Корделия, отказывается преувеличивать. Лир изгоняет Корделию, а затем сталкивается с коварством и неблагодарностью ее старших сестер.
В спектакле Пшеничного «Король Лир» прозвучит в совершенно новом переводе, выполненном филологом Андреем Черновым. Девять лет назад именно к его переводу обратился Юрий Бутусов, создавая своего «Гамлета».
В спектакле заняты актеры Анна и Сергей Мигицко, Римма Саркисян, Олег Сенченко, Евгений Филатов, Максим Ханжов, Иван Чепура, Лидия и Иван Шевченко.
Увидеть «Короля Лира» первыми пригласили студентов — 30 января спектакль представят для учащихся всех форм обучения. На данный момент свободных мест уже нет.
Премьера состоится 31 января в 18:00. Следующие показы пройдут 1 и 7 февраля. Полное расписание и билеты доступны на сайте театра.
16+
