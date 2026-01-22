«Нереальность – условие жизни»: «Мастерская» представит спектакль «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова

«Пушкинский дом» — филологический постмодернистский роман о поколенческом разрыве. Его впервые опубликовали в 1978 году американское издательство Ardis и в 1987-м — советский журнал «Новый мир». В центре романа — конфликт Левы Одоевцева с его дедом Модестом Платоновичем, который, в отличие от внука, больше не верит в русскую культуру. Битов писал, что к моменту работы над «Пушкинским домом» на него повлияли Достоевский, Пруст и Набоков.

Многослойная структура романа отразилась на форме спектакля «Мастерской»: пять фрагментов поставлены пятью разными режиссерами. Среди них — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина и Дмитрий Хохлов.

Театр под художественным руководством Григория Козлова интерпретирует историю Левы Одоевцева как детектив и, чтобы зритель не заблудился, вводит в спектакль связующих персонажей-проводников. Хранительница (Ксения Морозова) и сам Автор (Максим Фомин) проводят зрителя через все пласты сюжета-матрешки, доверительно рассказывая о взрослении главного героя.