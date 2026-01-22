«Нереальность – условие жизни»: «Мастерская» представит спектакль «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова

Зрительская премьера спектакля-лаборатории состоится 28 января.
«Пушкинский дом» — филологический постмодернистский роман о поколенческом разрыве. Его впервые опубликовали в 1978 году американское издательство Ardis и в 1987-м — советский журнал «Новый мир». В центре романа — конфликт Левы Одоевцева с его дедом Модестом Платоновичем, который, в отличие от внука, больше не верит в русскую культуру. Битов писал, что к моменту работы над «Пушкинским домом» на него повлияли Достоевский, Пруст и Набоков.
Многослойная структура романа отразилась на форме спектакля «Мастерской»: пять фрагментов поставлены пятью разными режиссерами. Среди них — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина и Дмитрий Хохлов.
Театр под художественным руководством Григория Козлова интерпретирует историю Левы Одоевцева как детектив и, чтобы зритель не заблудился, вводит в спектакль связующих персонажей-проводников. Хранительница (Ксения Морозова) и сам Автор (Максим Фомин) проводят зрителя через все пласты сюжета-матрешки, доверительно рассказывая о взрослении главного героя.
История Театра «Мастерская» началась в 2010-м с постановки комедии Александра Вампилова «Старший сын». С тех пор «Мастерская» продолжает эксперименты с репертуаром: так, в 2024 году труппа представила редкую для сцены пьесу Ивана Тургенева «Провинциалка».
Идея поставить «Пушкинский дом» возникла в театре еще в 2018 году. Нынешний спектакль вырос из эскиза, который впервые показали к пятилетней годовщине смерти Андрея Битова в 2023-м.
В главных ролях: Максим Фомин, Ксения Морозова, Мария Мясникова, Даниил Шипицын, Андрей Аладьин, Артур Гросс, Андрей Гаврюшкин, Алексей Ведерников, Дмитрий Житков.
Следующий после премьеры показ состоится 14 февраля. Билеты на спектакли доступны на сайте «Мастерской».
16+
