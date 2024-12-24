В Театре «Мастерская» поставили редкую для сцены пьесу Ивана Тургенева «Провинциалка»

«Маленькая комедия» предстанет в жанре классического русского психологического театра.
Репертуар этого сезона соберет не менее восьми громких премьер, среди которых представят сценическую адаптацию пьесы Ивана Тургенева «Провинциалка». Спектакль «Маленькая комедия» поставлен начинающим режиссером Виктором Сервалем, выпускником мастерской худрука «Мастерской» и наставника в РГИСИ Григория Козлова. Это классический текст, написанный в 1850 году, сюжет которого впервые перенесли на сцену Малого театра уже через год.
Последняя премьера уходящего года в театре «Мастерская» состоится 27 декабря на Малой сцене. Постановка не пытается осовременить сюжет — это остроумная комедия положений, в центре которой любовные интриги в декорациях провинциального дворянства. В центре нарратива — Дарья Ивановна, вдова среднего достатка, обладающая проницательностью, находчивостью и сильным характером. Ее дом посещают два фаворита: легкомысленный и светский граф Любин, привыкший к успеху у женщин, и Александр Обрезков, богатый, но застенчивый помещик, который искренне увлечен помещицей.
«Постановщик сохраняет текст автора практически без изменения. Актуализация же смыслов происходит за счет режиссёрского разбора пьесы, который выполнен по канонам русского психологического театра и отличается детальной проработкой каждого персонажа, мотивов его поведения, мыслей, желаний и отношений», — комментируют в пресс-службе Театра «Мастерская».
Главные роли сыграют Полина Воробьева, Максим Студеновский, Сергей Интяков, Мария Поликарпова, Артур Гросс и Виктор Тихонович. Декорации и костюмы создала художница-постановщица Елена Левина, а над музыкой работал композитор Максим Студенческий.
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