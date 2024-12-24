В Театре «Мастерская» поставили редкую для сцены пьесу Ивана Тургенева «Провинциалка»

Репертуар этого сезона соберет не менее восьми громких премьер, среди которых представят сценическую адаптацию пьесы Ивана Тургенева «Провинциалка». Спектакль «Маленькая комедия» поставлен начинающим режиссером Виктором Сервалем, выпускником мастерской худрука «Мастерской» и наставника в РГИСИ Григория Козлова. Это классический текст, написанный в 1850 году, сюжет которого впервые перенесли на сцену Малого театра уже через год.

Последняя премьера уходящего года в театре «Мастерская» состоится 27 декабря на Малой сцене. Постановка не пытается осовременить сюжет — это остроумная комедия положений, в центре которой любовные интриги в декорациях провинциального дворянства. В центре нарратива — Дарья Ивановна, вдова среднего достатка, обладающая проницательностью, находчивостью и сильным характером. Ее дом посещают два фаворита: легкомысленный и светский граф Любин, привыкший к успеху у женщин, и Александр Обрезков, богатый, но застенчивый помещик, который искренне увлечен помещицей.