Основано на уличных событиях: в Большом театре кукол премьера спектакля «Петербургские сонеты Вильяма Шекспира»

«Петербургские сонеты Вильяма Шекспира» — проект Мастерской Руслана Кудашова. Режиссером выступила Екатерина Ложкина-Белевич, которая до этого ставила в БТК «Серебряное копытце», «Дюймовочку» и «Я с тобой».

Произведения Шекспира вплетаются в канву спектакля, но изначально работа родилась из уличной сценки, которую заметили студенты Мастерской. Артисты подслушали, как пожилой мужчина читал сонеты классика своей спутнице в парке, и принесли этот образ в репетиционный зал. Поэтический жест из реальной жизни стал катализатором и точкой сборки, вокруг которой начали кристаллизоваться этюды.