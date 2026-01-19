Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Основано на уличных событиях: в Большом театре кукол премьера спектакля «Петербургские сонеты Вильяма Шекспира»

Постановку впервые покажут 23 и 24 января.

Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859

«Петербургские сонеты Вильяма Шекспира» — проект Мастерской Руслана Кудашова. Режиссером выступила Екатерина Ложкина-Белевич, которая до этого ставила в БТК «Серебряное копытце», «Дюймовочку» и «Я с тобой».

Произведения Шекспира вплетаются в канву спектакля, но изначально работа родилась из уличной сценки, которую заметили студенты Мастерской. Артисты подслушали, как пожилой мужчина читал сонеты классика своей спутнице в парке, и принесли этот образ в репетиционный зал. Поэтический жест из реальной жизни стал катализатором и точкой сборки, вокруг которой начали кристаллизоваться этюды.

Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859

Мастерская Руслана Кудашова сформировалась как труппа из выпускников курса, набранного при БТК совместно с факультетом театра кукол Академии театрального искусства. За время обучения в Мастерской студенты сочинили и сыграли 12 разноплановых спектаклей, которые теперь входят в основной репертуар театра кукол. В феврале 2012 года состоялась первая премьера Мастерской после выпуска — импровизация на тему Книги Екклесиаста.

В «Петербургских сонетах» ансамбль молодых актеров действует на сцене как сообщество медиумов. В их интерпретации тексты Шекспира перестали быть памятником и обрели связь с пространством Петербурга.

В главных ролях — Артур Аглямов, Матвей Березин, Артём Бессонов, Ирина Бушуева, Арина Гузеева, Глеб Дзюба, Мария Журавлева, София Козырева, Вэй Лю, Ангелина Макушева, Сергей Некипелов, Ева Пфаффенрот, Никита Смирнягин, Анастасия Степанова, Джемал Хамзи-Оглы.

Начало премьерных показов в 19:00. Актуальная информация о билетах доступна на сайте театра.

