Театр

В «Невидимом театре» покажут спектакль-роуд-муви об отношениях с родителями

«Человек в закрытой комнате» — триггерное роуд-муви о девушке, которая не успела поговорить по душам со своим отцом перед его смертью. Премьерные показы пройдут 17 и 18 января.

Фото: Варя Баскова / ateatra.net

В ролях — Ваня Решетняк («Местные»), Андрей Пирог («Дневники оптимиста»), Настя Грибова («Мама мыла раму»). На сцене появятся новые для театра лица: Рита Лоскутникова и Настя Подосинникова из труппы «Балтийского дома», артист «Городского театра» Рома Михащук.

Спектакль основан на пьесе Татьяны Загдай. Для режиссера Анны Щетининой проект стал дебютным. Авторы истории делают акцент на том, что без принятия, прощения и любви к ближнему невозможно собственное счастье.

Фото: Варя Баскова / ateatra.net

«Невидимый театр» — независимое объединение, которое основал режиссер и актер Семен Серзин (фильмы «Человек из Подольска» и «Рыжий», спектакли «Мороз» и «Тихий свет»). Пространство театра находится в восточной части «Севкабель Порта».

Начало премьерных показов в 20:00. Билеты на сайте театра.

16+

