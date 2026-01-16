В «Невидимом театре» покажут спектакль-роуд-муви об отношениях с родителями

В ролях — Ваня Решетняк («Местные»), Андрей Пирог («Дневники оптимиста»), Настя Грибова («Мама мыла раму»). На сцене появятся новые для театра лица: Рита Лоскутникова и Настя Подосинникова из труппы «Балтийского дома», артист «Городского театра» Рома Михащук.

Спектакль основан на пьесе Татьяны Загдай. Для режиссера Анны Щетининой проект стал дебютным. Авторы истории делают акцент на том, что без принятия, прощения и любви к ближнему невозможно собственное счастье.