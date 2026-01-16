В «Театре на Садовой» покажут спектакль по «Игроку» Достоевского

Василий Сенин ставил «Одинокий фокстрот» по повести «Фро» Андрея Платонова, «Кто боится Вирджинии Вульф?» Эдварда Олби, «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Сейчас в репертуаре «Театра на Садовой» два его спектакля: «Вий» по повести Николая Гоголя и «Хорошо. Очень!» по рассказам Василия Шукшина.

