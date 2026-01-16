Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В «Театре на Садовой» покажут спектакль по «Игроку» Достоевского

Премьера пройдет 17 и 18 января. В постановке Василия Сенина роман сливается в одну историю с обстоятельствами жизни Достоевского в Европе — воспоминания о них сохранились в дневнике жены писателя Анны Сниткиной.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра на Садовой

«Игрок Достоевского» сочетает психологический театр с эстетикой расточительной роскоши и аристократического блеска. Для режиссера Сенина, который выступает одновременно и художником-постановщиком, важна идея, что автор романа оставляет читателю шанс посмеяться над собственными страстями.

Как Достоевский повлиял на Пелевина? Разбираем на примере «Generation „П“»

В истории об обитателях курортного города Рулетенбурга заняты артисты Вячеслав Коробицин («Вий», «Хорошо. Очень!»), Светлана Грунина («Елка у Ивановых», «Орестея»), Марина Солопченко («Человек из Подольска»), Соня Горелик («Вий», «Хорошо. Очень!», «Женитьба Бальзаминова»), Александр Ленин («Вий», «Хорошо. Очень!»), Полина Фетисова («Вий», «Хорошо. Очень!», «Казанова»).

Василий Сенин ставил «Одинокий фокстрот» по повести «Фро» Андрея Платонова, «Кто боится Вирджинии Вульф?» Эдварда Олби, «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Сейчас в репертуаре «Театра на Садовой» два его спектакля: «Вий» по повести Николая Гоголя и «Хорошо. Очень!» по рассказам Василия Шукшина.

Билеты в продаже на сайте театра.

