Как московская школьница нашла дом Мармеладовых из «Преступления и наказания»

Почему из всех них ты выбрала именно дом, где жили Мармеладовы?

Там получилось интересно… Когда я в марте закончила читать книгу, мне захотелось пройти по местам из «Преступления и наказания». Тогда я предложила своей маме съездить в Петербург. Она согласилась, но с одним условием, что я сама составлю программу: куда мы будем ходить, чем заниматься. И я составила экскурсию по Петербургу Достоевского!

Я стала искать по книгам достоеведов то, где находится дом Раскольникова, где жила Соня и так далее. И вот в этот момент я заметила, что точного адреса дома, где жили Мармеладовы, нет. И это, несмотря на то, что это важные герои произведения! Федор Михайлович даже изначально хотел написать про них отдельный роман «Пьяненькие» и уже позже решил вставить их в «Преступление и наказание».

Меня заинтересовал этот пробел и я стала копать глубже. Но все равно нигде не нашла точного адреса, ни в одном исследовании, которое мне удалось прочитать. Я удивилась еще сильнее и снова взялась за роман. Сравнив описания из него со старыми картами, я предположила, где примерно мог находиться этот дом, и показала этот район маме во время нашей поездки.

Потом, уже вернувшись в Москву, я рассказала об этом своей классной руководительнице Татьяне Павловне Евсигнеевой, а та мне предложила заняться этим подробнее и написать исследование. И вот тогда я уже стала искать конкретный адрес…