Как московская школьница нашла дом Мармеладовых из «Преступления и наказания»

Московская школьница Екатерина Мочалова нашла дом, где жила семья Мармеладовых из «Преступления и наказания». Эта новость вызвала большой ажиотаж в Петербурге — о находке девушки писали в СМИ и соцсетях. В интервью «Собака.ru» Екатерина подробно рассказала о том, как ей удалось сделать свое открытие, каково было буквально ходить по маршрутам Раскольникова, а также о том, почему ей не хотелось бы жить в Петербурге Достоевского.
Почему ты вообще решила взяться за такое исследование?
С творчеством Федора Михайловича я познакомилась в 10-м классе, то есть в марте 2022 года. Тогда я прочитала «Преступление и наказание». И мне очень понравилось то, как пишет Достоевский, как он выдерживает реализм в самых разных аспектах книги.
А еще мне понравилось, как он оставляет какие-то загадки для своих читателей. Например, он не называет улицы прямо, а шифрует их. Взять хотя бы Столярный переулок, в котором жил Раскольников, в романе же он именуется «С…ный переулок». И уже потом достоеведы расшифровали, о каком именно месте идет речь. Так же и с другими местами в романе…
Почему из всех них ты выбрала именно дом, где жили Мармеладовы?
Там получилось интересно… Когда я в марте закончила читать книгу, мне захотелось пройти по местам из «Преступления и наказания». Тогда я предложила своей маме съездить в Петербург. Она согласилась, но с одним условием, что я сама составлю программу: куда мы будем ходить, чем заниматься. И я составила экскурсию по Петербургу Достоевского!
Я стала искать по книгам достоеведов то, где находится дом Раскольникова, где жила Соня и так далее. И вот в этот момент я заметила, что точного адреса дома, где жили Мармеладовы, нет. И это, несмотря на то, что это важные герои произведения! Федор Михайлович даже изначально хотел написать про них отдельный роман «Пьяненькие» и уже позже решил вставить их в «Преступление и наказание».
Меня заинтересовал этот пробел и я стала копать глубже. Но все равно нигде не нашла точного адреса, ни в одном исследовании, которое мне удалось прочитать. Я удивилась еще сильнее и снова взялась за роман. Сравнив описания из него со старыми картами, я предположила, где примерно мог находиться этот дом, и показала этот район маме во время нашей поездки.
Потом, уже вернувшись в Москву, я рассказала об этом своей классной руководительнице Татьяне Павловне Евсигнеевой, а та мне предложила заняться этим подробнее и написать исследование. И вот тогда я уже стала искать конкретный адрес…
С чего ты начала?
Для начала самым сложным было то, что Достоевский не указывает конкретную улицу, даже в сокращенном виде, как это было с домом Раскольникова. Однако в романе есть интересный момент. Когда Раскольников заходит в трактир, где знакомится с Мармеладовым, он слышит, как один из пьяных поет: «По Подьяческой пошел…». Это было уже что-то.
Если мы читаем дальше, то Раскольников затем выходит из трактира вместе с Мармеладовым, они идут прямо, никуда не сворачивая. Соответственно, дом семьи Мармеладовых должен быть на той же самой улице, что и трактир. Но это лишь зацепка.
Как ты искала дальше?
Достоевский в своем романе очень точно прописывает некоторые моменты. К примеру, когда исследователи искали дом Сони, они опирались не только на сокращенные названия улиц. В романе говорится, что здание, в котором она жила, имело «безобразно тупой» угол. Именно по нему и удалось точно вычислить то самое здание.
Так и здесь, когда мы открываем какой-то эпизод, в котором дом Мармеладовых задействован, мы видим очень много небольших, но важных деталей. Поэтому я детально изучала эти фрагменты, потом смотрела исторические карты XIX века, узнавала в архивах сведения о домовладельцах.
На какой эпизод ты опиралась в первую очередь?
Таких моментов было несколько, но, пожалуй, самый важный — когда Раскольников идет от дома старухи-процентщицы. Не сразу после убийства, а через некоторое время. Достоевский пишет, что, выйдя из этого дома, Раскольников оказался на соседней улице, остановился на перекрестке и думал над тем, чтобы пойти в [полицейскую] контору, и сдаться.
Он был близок к этому решению, но тут шагах в 200-х он услышал шум, голоса и крики. Он повернулся и увидел, что в конце улицы шумит толпа. Тогда он решает не идти в контору и идет туда, а узнать, что случилось. Там он увидел, что Мармеладова раздавила лошадь с коляской, сказал, что его знает, и попросил прохожих помочь донести пострадавшего домой, к семье. Там говорится, что дом находился шагах в 30-ти от конца улицы.
Дальше я просчитывала эти шаги, проходила их сама, сравнивала с картами. То же самое делала с описаниями из других эпизодов. Получился настоящий квест… В итоге все точки сошлись на том самом доме, который я описала в своем исследовании — дом номер семь по Большой Подьяческой улице.
Почему именно он, а не пятый, девятый или вообще одиннадцатый номер?
Я изучала историю домов на Большой Подьяческой — какие-то из них были частными участками, а какие-то — доходными домами. Мармеладов жил именно в «доходнике», следовательно, частные дома исключались.
Далее я сравнивала количество этажей (по роману их должно быть четыре), количество шагов от конца улицы, (их, напомню, было около 30-ти). Таким образом, все данные с разных сторон приводили меня именно к этому дому.
Что ты почувствовала, когда поняла, что твои поиски увенчались успехом?
Я не могу сказать, что это было одномоментное чувство. Как я уже говорила, еще во время моей первой поездки в Петербург я водила маму по местам Достоевского и уже примерно прикинула диапазон домов. После этого я уточняла адрес, а затем скорее доказывала свое предположение.
В самом начале мне попалось исследование, где высказывалось другое предположение о месте жизни Мармеладовых, исследователь писал о другом доме на Подьяческой. Однако я проверила эту теорию, и там не сходилось количество шагов, которые указывает Достоевский в романе.
Но, опять же, дом номер семь — это моя гипотеза. Если новость о ней кого-то заинтересует, если кто-то из-за этого вернется к роману, перечитает его и приведет свои аргументы [в защиту другой теории о доме Мармеладовых], я буду только рада. Мне очень интересно рассуждать на эту тему, да и вообще интересно обсуждать роман и все творчество Достоевского.
Как восприняли твою гипотезу в научном мире?
Меня взяли на Достоевские чтения в Старой Руссе, где я выступила с докладом. Мне было важно услышать мнение литературоведа Татьяны Александровны Касаткиной. После моего выступления вопросов мне не задавали, Татьяна Александровна только сказала, что ждет мою статью в научный журнал.
Ты глубоко погрузилась в роман, что ты еще узнала для себя, пока искала дом Мармеладова?
Ну, я была сосредоточена именно на этих поисках. Но уже после публикации статьи я прикинула и смогла предположить примерный диапазон расположения трактира, в котором Мармеладов и Раскольников познакомились. Также я нашла подтверждения одной из научных теорий относительно места расположения полицейской конторы, в которую шел сдаваться Родион Романович.
А вообще меня поразило то, насколько подтверждается все то, о чем писал Достоевский. Все эти трактиры на каждом углу. Они располагались буквально через дом! Вся эта нищета, серость, беспросветное пьянство — все то, что сейчас кажется каким-то преувеличением, было реальностью! Эти картины буквально оживали у меня перед глазами, пока я читала историю улиц Петербурга.
То есть жить в Петербурге Достоевского ты бы не хотела?
На самом деле я так прониклась этой атмосферой, что хотела бы туда попасть и посмотреть. Не почитать в романе, не послушать лекцию историка, а конкретно увидеть все это своими глазами. Но жить там всю жизнь… да, я бы не хотела.
Тем более что это конец XIX века, дальше — война, революция, очень непростые времена. Да и до этого большинство людей даже в Петербурге вело очень нелегкую жизнь, всюду нищета… Нет, это было бы слишком тяжело.
А как ты думаешь, учитывая все это, насколько Достоевский актуален сейчас?
Очень. Он же говорит о вечных темах: о религии, об отношениях матери и сына, о том, есть ли особенные люди и позволено ли им больше, чем всем остальным. Да, эти вопросы могут модернизироваться с течением времени, вставать перед обществом в другом виде, но, по сути, это будут все те же темы, которые поднимал Достоевский.
Ты это чувствуешь по себе?
Да, когда я читала «Преступление и наказание» я окунулась в рассуждения Раскольникова о том, имеет ли он право на поступок [выходящий за рамки дозволенного] или нет. Причем пока я читала, его мысли, выводы казались мне буквально очень логичными, но при этом они противоречили моральным принципам общества и моим моральным принципам.
С этим противоречием мне было очень интересно и важно работать. Углубляться в Раскольникова, проживать вместе с ним этот отрезок его жизни.
А ты думаешь и дальше посвятить себя таким исследованиям или у тебя другие планы?
Мне очень нравится творчество Достоевского, я уже исходила места действия романа «Братья Карамазовы»! Было бы интересно сделать какое-то исследование по ним или вернуться с этой же целью к «Преступлению и наказанию». Для подтверждения однозначности своей находки мне хотелось бы в будущем заняться поиском дополнительных доказательств...
Но вообще свою будущую жизнь и карьеру я все же хочу связать с миром кино. Я уже поступила в Высшую школу экономики на кинопроизводство. Поэтому литературой и литературоведением я бы если и занялась, то дополнительно. Большую же часть времени я бы хотела посвятить режиссуре.
То есть от тебя скорее в будущем стоит ждать фильма по Достоевскому?
Может быть… у Достоевского много хороших произведений, в том числе небольших произведений. Хотя пока вопрос киноадаптаций литературы довольно сложен. Я не могу сказать, что однозначно хорошо отношусь к экранизациям, поэтому не знаю, буду я ими в будущем заниматься или нет. Пока мне хотелось бы поработать с оригинальными сценариями, но, возможно, в какой-то момент я приду и к Достоевскому, и даже к «Преступлению и наказанию».
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