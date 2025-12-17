«Ночлежка» запускает театральный сезон в палатках для бездомных

«Для чего мы зовем артистов и режиссеров из уютных студий и залов на мороз? Задач у нас несколько. Выставить камерное и ламповое культурное событие на сквозняк — дать ему новый, контрастный контекст, а зрителя лишить привычного для потребления впечатлений комфорта. В наших палатках нет не только четвертой стены, в них вообще нет стен, только тонкие пологи из теплой ткани, за которыми — вся неуютность и враждебность мира. Другая задача, конечно, привлечь внимание и к самой проблеме бездомности, и конкретно к пунктам обогрева, которые в отсутствие развитой и доступной системы помощи остаются для сотен людей единственным шансом пережить зиму. Чтобы в палатках сохранялось тепло, печки в них нужно топить, не переставая, всю ночь. Чтобы помогать людям выжить и выбраться с улицы, мы должны работать круглый год, не снижая темпа. И сделать это мы можем только вместе с вами», — рассказали в команде «Ночлежки».

В последнее воскресенье года режиссер и актер Борис Павлович покажет в Пункте обогрева на Политехнической улице интеллектуальный стендап, посвященный художественной группе «Митьки». Прозвучат тексты самих митьков: Владимира Шинкарева, Ольги и Александра Флоренских, Михаила Сапего и Дмитрия Шагина, а также близких к ним Олега Григорьева и Гавриила Лубнина.

А 10 января в той же палатке пройдет перформанс по текстам Александра Блока «Сказания о вихре» Екатерины Августеняк и арт-группы м_у_т_а_ц_и_я. В марте проведут документальный стендап Ангелины Засенцевой «Ничего святого». В апреле будут другие выступления.



Выступления пройдут в пункте обогрева на ул. Политехнической, 11б (вход с ул. Новороссийской). Найти билеты можно по ссылке. Некруглые суммы, которые предлагают заплатить за вход, не случайны. Зритель сам может выбрать взнос, который он делает: в 1148 рублей «Ночлежке» обходится ночевка в Пункте обогрева для двух человек, в 2388 рублей — две ночевки для двух человек, а в 4776 рублей — четыре такие ночевки.

18+