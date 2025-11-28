В Эрмитаже оживут античные страсти. Это четвертый выпуск лаборатории «Чудесный источник» — «Ящик Пандоры»

9 февраля 2026 года в залах Нового Эрмитажа состоится премьера нового маршрута музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник» — спектакля-променада «Ящик Пандоры». Это уже четвертый проект в серии, на этот раз посвященный коллекции Античного мира. Постановку готовят студенты режиссерской мастерской Анатолия Праудина.

Двухчасовое путешествие по вечернему музею строится на метафоре Эрмитажа как «ящика Пандоры» — сосуда, хранящего всю палитру человеческих страстей. Десять режиссерских этюдов раскрывают природу человека через призму античной культуры. С помощью мифов и исторических артефактов авторы размышляют о вечных пороках, слабостях и бедствиях. В поле их внимания — не только знаковые памятники вроде скульптуры Юпитера или Большой Колыванской вазы, но и малоизвестные экспонаты: деревянные саркофаги, предметы быта и другие «тени» античной коллекции.

Студенты-режиссеры в своей работе обратились к литературным первоисточникам, переосмысливая искусство ушедших эпох. Среди ключевых текстов — стихотворение Николая Гумилева «Основатели», мистерия Джорджа Байрона «Каин», поэма Овидия «Метаморфозы», роман Жан-Пьера Неродо «Август», поэма Гесиода «Труды и дни», «Эподы» и «Оды» Горация, трагедия Еврипида «Гекуба» и другие произведения.