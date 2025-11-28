В Эрмитаже оживут античные страсти. Это четвертый выпуск лаборатории «Чудесный источник» — «Ящик Пандоры»

Молодые режиссеры предлагают взглянуть на античное наследие как на зеркало современных тревог. Через древние мифы и артефакты они рассуждают о пороках, слабостях и конфликтах.
9 февраля 2026 года в залах Нового Эрмитажа состоится премьера нового маршрута музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник» — спектакля-променада «Ящик Пандоры». Это уже четвертый проект в серии, на этот раз посвященный коллекции Античного мира. Постановку готовят студенты режиссерской мастерской Анатолия Праудина.
Двухчасовое путешествие по вечернему музею строится на метафоре Эрмитажа как «ящика Пандоры» — сосуда, хранящего всю палитру человеческих страстей. Десять режиссерских этюдов раскрывают природу человека через призму античной культуры. С помощью мифов и исторических артефактов авторы размышляют о вечных пороках, слабостях и бедствиях. В поле их внимания — не только знаковые памятники вроде скульптуры Юпитера или Большой Колыванской вазы, но и малоизвестные экспонаты: деревянные саркофаги, предметы быта и другие «тени» античной коллекции.
Студенты-режиссеры в своей работе обратились к литературным первоисточникам, переосмысливая искусство ушедших эпох. Среди ключевых текстов — стихотворение Николая Гумилева «Основатели», мистерия Джорджа Байрона «Каин», поэма Овидия «Метаморфозы», роман Жан-Пьера Неродо «Август», поэма Гесиода «Труды и дни», «Эподы» и «Оды» Горация, трагедия Еврипида «Гекуба» и другие произведения.
Главная особенность проекта — междисциплинарность. К созданию маршрута подключились композиторы, драматурги, хореографы и другие художники. А жанровый диапазон, знакомый по прошлым главам музейно-театральной лаборатории, остается широким: от классической поэзии и живого хора до цифровой анимации и современного танца.
В программе всего 12 показов. Помимо премьерного, следующие смотры ожидаем 11, 18 и 23 февраля, а также 2, 9 и 16 и 23, 30 марта. В апреле — 6, 8 и 13 числа. Во все указанные дни спектакль можно будет увидеть в 18:30 и 21:00.
Напомним, театр-лаборатория «Чудесный источник» — совместный проект Эрмитажа и старейшего театрального вуза России (РГИСИ). Молодые режиссеры и драматурги создают для разных отделов музея уникальные театральные прочтения. Среди предыдущих работ лаборатории — «Флора» Жаклин Корнмюллер в залах старых мастеров, «Чудесный источник» в Главном штабе и «Сутра золотого света» Яны Тумины в Запасной галерее Отдела Востока.
12+
Комментарии (0)