Театр

Стало известно, какие спектакли претендуют на театральную премию «Золотая Маска» сезона 2024–2025

Среди фаворитов Союза театральных деятелей — девять петербургских постановок. В их числе хитовый «Обломов» из репертуара Александринского театра с лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иваном Трусом. Публикуем список претендентов на заветную статуэтку в ведущих номинациях — «Драма», «Опера», «Балет» и «Кукольный театр».

Мариинский театр
Oleg Proskurin / Shutterstock

Мариинский театр

Опера

  • «Аида». Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
  • «Аида». Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • «Андре Шенье». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • «Любить на войне». Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • «Самсон и Далила». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермь
  • «Семен Кокто». Большой театр России, Москва
  • «Сказки Гофмана». Шостакович Опера Балет, Самара
  • «Соловей». Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирск
  • «Трубадур». Приморская сцена Мариинского театра, Владивосток
  • «Четыре девушки». Московский детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Москва
Репетиция «Преступления и наказания» в Театре балета Бориса Эйфмана
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана

Репетиция «Преступления и наказания» в Театре балета Бориса Эйфмана

Классический балет

  • Балеты императорского двора: «Роман бутона розы», «Времена года». Шостакович Опера Балет, Самара
  • «Орфей». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермь
  • «Щелкунчик». Шостакович Опера Балет, Самара

Современный балет

  • «Грозовой перевал». Севастопольский театр оперы и балета, Севастополь
  • «Знаем благую весть». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • «Каменный цветок». Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • «Конек-Горбунок» Большой театр России, Москва
  • «Перигелий». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • «Преступление и наказание». Театр балета Бориса Эйфмана, Петербург
  • «Тихий Дон. Мелехов». Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
"Обломов" Андрея Прикотенко в Александринском театре
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра. Фото: Владимир Постнов

"Обломов" Андрея Прикотенко в Александринском театре

Драматический театр. Большая форма

  • «Бег». Тюменский Большой драматический театр, Тюмень
  • «В списках не значился». Московский театр Олега Табакова, Москва
  • «Ва-ва». Березниковский драматический театр, Березники
  • «Гора». Уфимский государственный татарский театр «Нур», Уфа
  • «Залетные». Петербургский театр «Мастерская», Санкт-Петербург
  • «Как закалялась сталь». Театр драмы им. Фёдора Волкова, Ярославль
  • «Перед рассветом». «Мастерская «12» Никиты Михалкова», Москва
  • «Преступление и наказание». Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, Москва
  • «Солнце Ландау». Театр им. Евгения Вахтангова, Москва
  • «Таня». Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского, Севастополь

Драматический театр. Малая форма

  • «Женитьба или последний пункт одиночества». Театр на Садовой, Петербург
  • «Ионыч». Театр им. Евгения Вахтангова, Москва
  • «Кукольный дом». Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, Магадан
  • «Курьер». Театр «Центр драматургии и режиссуры», Москва
  • «Обломов». Александринский театр, Петербург
  • «Осень». МХТ имени А.П. Чехова, Москва
  • «Позывной тишина». Московский театр Олега Табакова, Москва
  • «Я не убивала своего мужа». Театр Наций, Москва
Руслан Кудашов — режиссер спектакля «Тараканище» в БТК
Фото: Елена Насибуллина для Собака.ru

Руслан Кудашов — режиссер спектакля «Тараканище» в БТК

Театр кукол

  • «Зойкина квартира». Екатеринбургский театр кукол, Екатеринбург
  • «Квинпикs». Театр кукол Республики Карелия, Петрозаводск
  • «Конек-Горбунок». Рязанский театр кукол, Рязань
  • «Материнское поле». Татарский театр кукол «Экият», Казань
  • «Тараканище». Большой театр кукол, Петербург
  • «Тьма египетская». Башкирский государственный театр кукол, Уфа
  • «Ястребок» (Сказка о бумажном самолетике). Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, Киров

В номинации «Лучший спектакль для детей» также отмечена постановка Театрального проекта «27» «А если завтра нет».

