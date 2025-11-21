Стало известно, какие спектакли претендуют на театральную премию «Золотая Маска» сезона 2024–2025

Среди фаворитов Союза театральных деятелей — девять петербургских постановок. В их числе хитовый «Обломов» из репертуара Александринского театра с лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иваном Трусом. Публикуем список претендентов на заветную статуэтку в ведущих номинациях — «Драма», «Опера», «Балет» и «Кукольный театр».