Стало известно, какие спектакли претендуют на театральную премию «Золотая Маска» сезона 2024–2025

Среди фаворитов Союза театральных деятелей — девять петербургских постановок. В их числе хитовый «Обломов» из репертуара Александринского театра с лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иваном Трусом. Публикуем список претендентов на заветную статуэтку в ведущих номинациях — «Драма», «Опера», «Балет» и «Кукольный театр».
Мариинский театр
Опера
- «Аида». Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
- «Аида». Мариинский театр, Санкт-Петербург
- «Андре Шенье». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- «Любить на войне». Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- «Самсон и Далила». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермь
- «Семен Кокто». Большой театр России, Москва
- «Сказки Гофмана». Шостакович Опера Балет, Самара
- «Соловей». Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирск
- «Трубадур». Приморская сцена Мариинского театра, Владивосток
- «Четыре девушки». Московский детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Москва
Репетиция «Преступления и наказания» в Театре балета Бориса Эйфмана
Классический балет
- Балеты императорского двора: «Роман бутона розы», «Времена года». Шостакович Опера Балет, Самара
- «Орфей». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермь
- «Щелкунчик». Шостакович Опера Балет, Самара
Современный балет
- «Грозовой перевал». Севастопольский театр оперы и балета, Севастополь
- «Знаем благую весть». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- «Каменный цветок». Урал Опера Балет, Екатеринбург
- «Конек-Горбунок» Большой театр России, Москва
- «Перигелий». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- «Преступление и наказание». Театр балета Бориса Эйфмана, Петербург
- «Тихий Дон. Мелехов». Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
"Обломов" Андрея Прикотенко в Александринском театре
Драматический театр. Большая форма
- «Бег». Тюменский Большой драматический театр, Тюмень
- «В списках не значился». Московский театр Олега Табакова, Москва
- «Ва-ва». Березниковский драматический театр, Березники
- «Гора». Уфимский государственный татарский театр «Нур», Уфа
- «Залетные». Петербургский театр «Мастерская», Санкт-Петербург
- «Как закалялась сталь». Театр драмы им. Фёдора Волкова, Ярославль
- «Перед рассветом». «Мастерская «12» Никиты Михалкова», Москва
- «Преступление и наказание». Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, Москва
- «Солнце Ландау». Театр им. Евгения Вахтангова, Москва
- «Таня». Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского, Севастополь
Драматический театр. Малая форма
- «Женитьба или последний пункт одиночества». Театр на Садовой, Петербург
- «Ионыч». Театр им. Евгения Вахтангова, Москва
- «Кукольный дом». Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, Магадан
- «Курьер». Театр «Центр драматургии и режиссуры», Москва
- «Обломов». Александринский театр, Петербург
- «Осень». МХТ имени А.П. Чехова, Москва
- «Позывной тишина». Московский театр Олега Табакова, Москва
- «Я не убивала своего мужа». Театр Наций, Москва
Руслан Кудашов — режиссер спектакля «Тараканище» в БТК
Театр кукол
- «Зойкина квартира». Екатеринбургский театр кукол, Екатеринбург
- «Квинпикs». Театр кукол Республики Карелия, Петрозаводск
- «Конек-Горбунок». Рязанский театр кукол, Рязань
- «Материнское поле». Татарский театр кукол «Экият», Казань
- «Тараканище». Большой театр кукол, Петербург
- «Тьма египетская». Башкирский государственный театр кукол, Уфа
- «Ястребок» (Сказка о бумажном самолетике). Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, Киров
В номинации «Лучший спектакль для детей» также отмечена постановка Театрального проекта «27» «А если завтра нет».
Комментарии (0)